Pakistan Viele Tote bei Selbstmordanschlag auf Sufi-Schrein

Tausende Gläubige zieht es jede Woche zum Lal Shahbaz Qalandar-Schrein in der südpakistanischen Stadt Sehwan. Jetzt ist die religiöse Stätte liberaler Sufi-Muslime Ziel eines Selbstmordanschlags geworden. Ein Täter hatte einen Sprengsatz gezündet. Laut Angaben der Polizei wurden dabei 72 Menschen getötet.

Zuvor hatte es unterschiedliche Informationen über die Opferzahl gegeben. Einige Medien berichteten von bis zu 35 Toten, andere von mindestens 50. Die Rede war zudem von bis zu 250 Verletzten.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat für sich. Pakistanische Journalisten berichteten, ein Kommandeur der Gruppe habe sie angerufen und zu einem späteren Zeitpunkt ein schriftliches Bekenntnis angekündigt. Der IS ist früher bereits ähnlich vorgegangen. Manchmal haben allerdings auch andere Extremistengruppen die vom IS reklamierten Anschläge für sich beansprucht.

Der Schrein stammt aus dem 14. Jahrhundert. Auf Bildern ist ein großes Gelände zu sehen, dass mit Hunderten Lichterketten geschmückt ist. Die Zeitung "Dawn" berichtete, der Tempel sei donnerstags besonders gut besucht.

Die sunnitischen islamistischen Gruppen im Land verachten den Sufi-Zweig. Es gibt in Pakistan regelmäßig Anschläge auf Sufi-Stätten. Zuletzt waren im November bei einem Anschlag auf einen Tempel in Baluchistan mindestens 52 Menschen getötet worden.