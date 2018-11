Pakistan Tote nach Angriff auf chinesisches Konsulat in Karachi

Bei einem Angriff auf das chinesische Konsulat in der pakistanischen Großstadt Karachi sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Zwei Opfer seien Polizisten gewesen und einer ein Sicherheitsmann, sagte ein Polizeisprecher. Die drei weiteren Toten seien die Angreifer gewesen. Eine pakistanische Separatistengruppe reklamierte den Anschlag für sich.

Nach Angaben des Polizeivertreters versuchten drei Angreifer in das chinesische Konsulat in der pakistanischen Millionenmetropole einzudringen. Sie seien aber an einem Kontrollposten von Sicherheitskräften abgefangen worden.

Die Polizei sperrte die Gegend weiträumig ab. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten aufsteigenden Rauch. Ein Sprecher der Separatistengruppe Befreiungsarmee Balochistans sagte AFP am Telefon, seine Gruppe habe den Anschlag verübt. Die Attacke sei noch nicht beendet.

Zunächst hieß es auch von der Polizei, die Angreifer seien nach einem Feuergefecht "weggerannt". Der Polizeichef von Karachi, Amir Shaikh, teilte dann aber mit, die Attentäter seien erschossen worden. Einer sei noch außerhalb des Konsulats getötet worden, zwei weitere hätten es in die Visaabteilung geschafft und seien dort getötet worden. Es sei kein chinesischer Staatsbürger zu Schaden gekommen.

Die Hafenstadt Karachi liegt im Süden Pakistans. Sie ist die größte Stadt und das Finanzzentrum des Landes.