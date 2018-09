Vorwürfe gegen Militär Palästinenser stirbt nach Festnahme durch israelische Armee

Ein Palästinenser ist nach seiner Festnahme durch die israelische Armee im Westjordanland gestorben. Die Familie des Toten wirft den Soldaten nun vor, den 24-jährigen misshandelt zu haben.

Angehörige berichten, Soldaten hätten das Haus des Palästinensers in Beit Rima, nahe Ramallah, in den frühen Morgenstunden gestürmt. Der Nachrichtenagentur AP sagte der Onkel des Toten, dass der junge Mann beim Abtransport durch die israelischen Soldaten schwach ausgesehen habe und vermutlich geschlagen worden sei. In der "Times of Israel" erhoben zudem weitere Angehörige des Toten Misshandlungsvorwürfe. Auch die Vereinigung palästinensischer Häftlinge warf der Armee vor, der Tote sei an den Folgen von Folter gestorben.

Die israelische Armee wies die Vorwürfe zurück. Der Palästinenser sei wegen des Verdachts "feindseliger Handlungen" von Soldaten nahe Ramallah festgenommen worden und dann ohnmächtig geworden, sagte eine Sprecherin der Armee.

Gazastreifen und Westjordanland bis Mittwochnacht abgeriegelt

Eine erste Untersuchung deute darauf hin, dass er ohne Gewalt festgenommen worden sei und auch keinen Widerstand geleistet habe. Er sei noch von Soldaten vor Ort behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht worden. Dort sei sein Tod festgestellt worden.

Der Onkel des Toten bestreitet diese Version und sagte der AP, der junge Mann habe keine Vorerkrankungen gehabt. Die Sprecherin des israelischen Militärs versicherte, der Vorfall werde untersucht.

Israel riegelt wegen des jüdischen Feiertages Jom Kippur das Westjordanland und den Gazastreifen ab. Der wichtigste jüdische Festtag wird am Mittwoch gefeiert, die Polizei erhöht nach eigenen Angaben in dieser Zeit die Sicherheitsvorkehrungen. Palästinenser können derzeit nur unter besonderen Umständen und humanitären Notfällen die Gebiete verlassen, teilte eine Armeesprecherin mit. Die Maßnahme gelte noch bis Mittwoch um Mitternacht.