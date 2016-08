HRW-Report: Palästinensische Behörden unterdrücken Medien systematisch

Sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland kommt es nach Recherchen von Human Rights Watch (HRW) zu "Verstößen gegen die internationalen Abkommen für die Meinungsfreiheit". Diese richten sich laut der Organisation sowohl gegen Journalisten als auch gegen Aktivisten, die gewaltlos Kritik an der palästinensischen Regierung äußern.

Der Gazastreifen wird von der islamistischen Hamas kontrolliert, im Westjordanland regiert die palästinensische Autonomiebehörde. Seit 2014 gibt es zwar offiziell eine Einheitsregierung, tatsächlich sind die Gräben aber immer noch tief. "Trotzdem sind beide Regierungen inzwischen zu den gleichen Methoden übergegangen: Schikane, Bedrohung und physische Gewalt gegen jene, die sie kritisieren", erklärte Sari Bashi, bei HRW für die Region zuständig.

Der Report schildert fünf konkrete Fälle, drei in Gaza sowie zwei im Westjordanland. Bei den Opfern handelt es sich um Journalisten, Aktivisten und Künstler.

So reagiert die Hamas in Gaza höchst empfindlich auf öffentliche Kritik an ihrem Regierungsstil. Ein Journalist wurde laut HRW festgenommen, weil er auf Facebook das Foto einer Frau veröffentlichte, die in einer Mülltonne nach Nahrung sucht. Im Westjordanland bekam ein Rapper Probleme, weil er in seiner Musik die Korruption der Behörden anprangerte.

Die Festgenommenen berichten von Tritten, Schlafentzug und mangelhafter Versorgung in der Haft. Zudem hätten sie über Stunden in schmerzhaften Posen verharren müssen.