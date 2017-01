Paolo Gentiloni Italiens Regierungschef überraschend am Herz operiert

Wegen verstopfter Arterien ist der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni in einer Operation von Gefäßchirurgen am Herzen behandelt worden, sagte seine Sprecherin Flaminia Flais. Er habe zuvor über Unwohlsein geklagt. Dem 62-Jährigen gehe es gut. Der Eingriff sei im Krankenhaus Gemelli in Rom erfolgt. Aus Regierungskreisen verlautete später, Gentiloni sei bei Bewusstsein und habe bereits wieder mit seinem Büro telefoniert. Der Premier habe keinen Herzinfarkt erlitten, hieß es weiter.

Gentiloni hatte sich am Dienstag mit dem französischen Präsidenten Francois Hollande in Paris getroffen. Für Donnerstag war ein Treffen mit seiner britischen Amtskollegin Theresa May in London geplant, das einem italienischen Regierungssprecher zufolge nun abgesagt wurde.

Gentiloni hatte das Amt erst vor wenigen Wochen angetreten, nachdem sein Vorgänger Matteo Renzi nach dem verlorenen. Der Politiker sitzt seit 2001 im römischen Parlament, die vergangenen zwei Jahre war er sogar Außenminister.

Im oft turbulenten italienischen Politikbetrieb trat Gentiloni bislang besonnen auf. Er entstammt der Adelsfamilie Gentiloni Silveri, arbeitete nach seinem Studium der Politikwissenschaft als Journalist und wurde in den Neunzigerjahren Sprecher des Bürgermeisters in Rom.