Für Frieden und Klimaschutz Papst macht Trump eindeutige Geschenke

So überschwänglich bedankt sich Donald Trump vermutlich selten bei einem Gegenüber: "Danke, danke, ich werde nicht vergessen, was Sie gesagt haben", sagte der US-Präsident nach seinem Besuch im Vatikan bei Papst Franziskus. Trump erklärte, der Besuch sei ihm eine "große Ehre".

Der Pontifex hatte Trump auf die Bedeutung des Friedens hingewiesen. Er überreichte dem Republikaner eine Medaille und äußerte den Wunsch, dass er für den Frieden arbeiten werde. Auf der Medaille, die der Papst dem Präsidenten übergab, war ein Olivenzweig zu sehen. "Ein Symbol des Friedens", sagte der Argentinier. Trump antwortete: "Frieden können wir gebrauchen."

Mit auf den Weg gab der Pontifex dem US-Präsidenten auch seine 2017 veröffentlichte Friedensbotschaft, mit einer persönlichen Widmung. Außerdem schenkte er ihm drei seiner Lehrschreiben - darunter die zweite Enzyklika "Laudato si'", die sich mit dem Umwelt- und Klimaschutz befasst - ein Thema, bei dem die Positionen der beiden weit auseinander liegen. "Ich werde sie lesen", sagte Trump. Er überreichte Franziskus seinerseits eine Box mit Büchern von Martin Luther King sowie eine Bronzeskulptur.

Der Präsident wurde bei der Ankunft begleitet von seiner Frau Melania und Tochter Ivanka, die beide schwarze Kleider und schwarze Schleier trugen. Begrüßt wurden sie vom deutschen Präfekten des Päpstlichen Hauses, Georg Gänswein.

Der Besuch in Rom war zugleich sein erster Aufenthalt in Europa als Präsident. Überall in der Stadt waren die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch. Auf das Treffen mit dem Papst folgte eines mit dem italienischen Präsidenten Sergio Mattarella. Nach einer Begegnung mit Ministerpräsident Paolo Gentiloni wollte Trump dann weiter nach Brüssel reisen.