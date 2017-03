Paris IWF-Mitarbeiterin bei Explosion verletzt

Im Pariser Bürogebäude des Internationalen Währungsfonds (IWF) ist ein Briefumschlag explodiert und hat eine Person leicht verletzt. Das bestätigte die Pariser Polizeipräfektur. IWF-Chefin Christine Lagarde verurteilte die Tat und sprach von einem "feigen Akt der Gewalt".

Der IWF arbeite eng mit den französischen Behörden zusammen um die Tat aufzuklären und die Sicherheit der Mitarbeiter zu garantieren, teilte Lagarde mit. Laut Pariser Polizeipräfektur sind Kriminalpolizei und Sprengstoffexperten vor Ort, Details zum Fall gibt es noch nicht. Auch woher die Sendung kam, war noch unklar.

Die Assistentin eines leitenden Mitarbeiters habe im Gesicht und an den Händen Verletzungen erlitten, als sie die Sendung öffnete, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Polizeikreise. Den Ermittlern zufolge könnte ein Knallkörper hinter der Explosion stecken. Mehrere Mitarbeiter wurden vorsorglich aus dem IWF-Gebäude gebracht.

Am Mittwoch war in der Poststelle des Berliner Bundesfinanzministeriums ein Paket mit einem explosiven Gemisch und scharfem Zünder entdeckt worden. Das sogenannte Blitzknallgemisch hätte laut Polizei beim Öffnen zu erheblichen Verletzungen führen können. Eine linksradikale Gruppe aus Griechenland gab an, den Umschlag abgesendet zu haben.