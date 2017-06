Pariser Vorort Mann rammt mit Auto Absperrungen vor Moschee

Die französische Polizei hat einen Mann festgenommen, der mit seinem Geländewagen die Sicherheitsbarrieren vor einer Moschee im Pariser Vorort Créteil durchbrechen wollte. Nach mehreren erfolglosen Versuchen ergriff der Fahrer mit seinem Auto die Flucht und wurde später bei sich zu Hause festgenommen, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Donnerstagabend niemand.

Die Beweggründe des Mannes sind noch unklar, die Sicherheitsbehörden nahmen Ermittlungen auf. Die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Ermittlerkreise, bei dem Mann handele es sich um einen 43 Jahre alten Armenier.

Der Festgenommene werde psychologisch behandelt, er sei der Polizei wegen eines harmlosen Delikts bekannt gewesen, hieß es weiter Der Mann soll "wirre Äußerungen mit Bezug auf Attentate" gemacht haben, die in Frankreich seit 2015 von Dschihadisten begangen worden waren.

"Islamophober Akt"

Nach Angaben der Justizbehörden stand der Angreifer während seiner Tat nicht unter Alkoholeinfluss. Frankreichs Innenminister Gérard Collomb erklärte, die "genauen Motive" des Mannes, müssten noch ermittelt werden. Der Pariser Polizeipräfekt Michel Delpuech kündigte an, "alles in die Wege" zu leiten, um die Beweggründe des Angreifers und seine strafrechtliche Verantwortung zu klären.

Der Leiter der Großen Moschee von Paris, Dalil Boubakeur, nannte die Tat in Créteil eine "kriminelle Aggression" und einen "islamophoben Akt". Auch der Französische Islamrat (CFCM) reagierte besorgt.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an eine Tat in London. Dort war ein Mann am 19. Juni mit einem Kleintransporter in eine Menschenmenge nahe einer Moschee gerast. Ein Mensch wurde getötet, mehrere wurden verletzt. Die Londoner Staatsanwaltschaft wirft dem Fahrer vor, vorsätzlich gehandelt zu haben und von seinem Hass auf Muslime angetrieben worden zu sein.