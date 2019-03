Paris Gelbwesten verwüsten die Champs-Elysées

Plünderungen, Brandstiftungen und eingeschlagene Scheiben: Der Protest der Gelbwesten-Bewegung in Paris ist in massive Gewalt ausgeartet. Auf dem Prachtboulevard Champs-Elysées wurden Boutiquen geplündert und in Brand gesteckt. Randalierer zündeten zudem eine Bankfiliale an, beim Brand des darüber liegenden Wohnhauses wurden elf Menschen verletzt.

Die aktuellen Bilder erinnern an den Beginn der Proteste in der französischen Hauptstadt - an den ersten Protestwochenenden hatten sich die Demonstranten vor allem rund um die Champs-Élysées Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert.

Präsident Emmanuel Macron brach seinen Ski-Urlaub ab und kehrte nach Paris zurück. Am Freitag war der erste Teil seiner Bürgerdebatte zu Ende gegangen, die er ins Leben gerufen hatte, um die Krise in den Griff zu kommen.

Für die "Gelbwesten"-Bewegung ist es ein entscheidendes Wochenende. Vor einer Woche hatten so wenig "Gelbwesten" wie noch nie seit Beginn der Proteste im November demonstriert. Zahlreiche Führungsfiguren der Gruppe hatten anschließend relativ einhellig dazu aufgerufen, an diesem Samstag in Paris zu demonstrieren und Stärke zu zeigen.

Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfer

Landesweit protestierten nach Angaben des Innenministeriums am Samstag mehr als 32.000 "Gelbwesten". Das sind zwar mehr als die 28.000 Protestierenden der vergangenen Woche, aber dennoch ein deutlicher Kontrast zu den fast 300.000 Menschen beim ersten Protestmarsch im November. Die Teilnehmerzahlen waren zuletzt deutlich gesunken.

Gleichzeitig nahm die Gewaltbereitschaft zu: Mehrere Zeitungskioske brannten aus, vermummte und schwarz gekleidete Teilnehmer der Proteste warfen Steine auf Polizisten und bauten Barrikaden. Geschäfte auf den Champs-Elysées wurden eingeschlagen und geplündert - unter anderem eine Filiale der Modekette Boss. Das Promi-Restaurant Fouquet's wurde verwüstet und in Brandgesetzt. Begleitet wurden die Ausschreitungen von Sprechchören, die sich gegen den Kapitalismus und gegen die Polizei richteten.

Über den Boulevards im Zentrum der Hauptstadt stieg Rauch auf, Tränengasschwaden zogen durch die Straßen. Eine derartige Gewaltbereitschaft bei "Gelbwesten"-Protesten hatte es zuletzt im Dezember gegeben. Bei 10.000 Demonstranten in Paris waren 5000 Polizisten im Einsatz, sie setzten Tränengas, Blendgranaten und Wasserwerfer ein, um die Demonstranten zurückzudrängen.

Macrons Diskussionsrunden seien "heiße Luft"

"Wir waren zu nett, darum die Gewalt heute", kommentierte ein Demonstrant die Vorfälle. Ein anderer sagte: "Das hier ist nicht schön, aber nur so können wir uns Gehör verschaffen." Frankreichs Innenminister Christophe Castaner warf den Brandstiftern vor, sie seien weder Demonstranten noch Randalierer, sondern Mörder. Castaner sagte weiter, einige Teilnehmer seien offensichtlich "nur angereist, um Sachen zu zerstören". Es gebe einen harten Kern von "über 1500 ultra-gewalttätigen Menschen". In sozialen Netzwerken hatten die Organisatoren des Protestes zuvor angedeutet, es würden Unterstützer aus Italien, Belgien, den Niederlanden und sogar aus Polen erwartet.

Die Polizei nahm mehr als 230 Menschen fest. Der Zeitung "Le Monde" zufolge gab es Dutzende Verletzte: 42 Demonstranten, 17 Polizisten und einen Feuerwehrmann.

Parallel zu den Demonstrationen endeten die Diskussionsrunden, zu denen Präsident Emmanuel Macron die Bürger unter dem Eindruck der Proteste aufgerufen hatte. In den vergangenen zwei Monaten waren rund 500.000 Menschen zu den landesweiten Gesprächen gekommen. Die "Gelbwesten" hatten die Veranstaltungsreihe als Ablenkungsmanöver abgelehnt. "Das war heiße Luft", sagte ein Demonstrant der Nachrichtenagentur AP. "Es war unnötig und hat nichts erreicht. Wir sind hier, um Macron zu zeigen, dass leere Worte nicht genug sind."

Zuletzt hatte es am Rande der "Gelbwesten"-Proteste nicht nur Gewalt, sondern auch antisemitische Äußerungen gegeben. Bei einer Demonstration in Paris hatte ein Teilnehmer den Philosophen Alain Finkielkraut als "dreckigen Zionisten" und "große Scheiße" beschimpft. Daraufhin protestierten Tausende von Franzosen gegen Antisemitismus.