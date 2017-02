Attacke in Paris Louvre-Angreifer im Krankenhaus festgenommen

Der mutmaßliche Islamist, der in der Nähe des Louvre mehrere Soldaten mit einer Machete angegriffen hatte und dabei niedergeschossen wurde, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei konnte den Mann im Krankenhaus in Gewahrsam nehmen. Die Ärzte hätten den Angreifer für verhörbar erklärt, teilte die Staatsanwaltschaft Paris mit.

Der Mann, der am Freitag mit zwei Macheten auf vier Soldaten gestürzt war, wurde bei seinem Angriff lebensgefährlich verletzt. Einer der Soldaten hatte auf den unteren Bauchteil des Täters geschossen.

Bei dem Täter handelt es sich vermutlich um einen 29-jährigen Ägypter. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. Der Angreifer hatte laut gedroht und "Allahu Akbar" ("Allah ist groß") gerufen. Er soll kurz vor der AttackeTwitter-Botschaften mit Bezug auf den "Islamischen Staat" verschickt haben. Der Vorfall ereignete sich in der unterirdischen Einkaufspassage, die zum Louvre führt.