Paris Louvre-Angreifer kam mit Touristenvisum nach Frankreich

Der Mann, der vor dem Paris Louvre mit einer Machete auf Soldaten losging und dabei niedergeschossen wurde, ist Ermittlerkreisen zufolge mit einem Touristenvisum in Frankreich eingereist. Die Identität des Mannes wurde jedoch noch nicht endgültig geklärt.

Staatsanwalt François Molins sagte auf einer Pressekonferenz, die Ermittler würden vermuten, dass es sich um einen 29-jährigen Ägypter handele, der am 26. Januar mit einem gültigen Visum von Dubai nach Paris gereist sei. Das im Visa-System hinterlegte Foto passe zu dem Angreifer.

Der Mann, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten wohnhaft ist, hatte bereits im vergangenen Oktober einen Antrag auf ein Touristenvisum für Frankreich gestellt. Die Ermittlungen müssten nun zeigen, ob der Angreifer allein gehandelt habe oder womöglich einen Auftrag ausführte, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Nach Darstellung von Staatsanwalt Molins habe es sich bei dem Angriff um eine "terroristische Aktion" gehandelt. Nun ermittelt die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft unter anderem wegen versuchten Mordes im Zusammenhang mit einem terroristischen Unterfangen.

Der Angriff ereignete sich gegen 9.50 Uhr in der Einkaufsgalerie Carrousel du Louvre, in der es auch einen Zugang zum Museum gibt. Der mit zwei Macheten bewaffnete Angreifer rannte auf vier patrouillierende Soldaten zu und schrie dabei "Allahu Akbar", wie Staatsanwalt Molins sagte.

Er traf einen Soldaten am Kopf und stürzte sich dann auf einen zweiten Soldaten. Dieser fiel zu Boden, wehrte den Angreifer zunächst mit Fußtritten ab und eröffnete dann mit seinem Sturmgewehr das Feuer. Der Angreifer wurde unter anderem durch einen Bauchschuss schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und schwebte in "höchster Lebensgefahr", wie Molins sagte.