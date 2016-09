Terrortrio von Paris Zelle der Kämpferinnen

Es war nur ein kurzer Moment, in dem in Frankreich am Freitag die Erleichterung überwog. Offenbar noch rechtzeitig war ein geplanter Anschlag im Zentrum der französischen Hauptstadt vereitelt worden, mehrere Verdächtige saßen deshalb in Haft. Doch mit der Nachricht über den Fund des verdächtigen Autos an der Kathedrale Notre Dame und der Festnahme von drei Frauen kehrte auch die Angst vor neuen mörderischen Attentaten zurück.

Denn die Details sind verstörend: Erstmals stehen nicht junge Männer, sondern drei Frauen im Fokus der Ermittlungen. Sie handelten aus Sicht der Ermittler im Auftrag der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) - und sind bestens vernetzt in der Islamistenszene Frankreichs. "In den vergangenen Stunden und Tagen wurde ein Terrorkommando junger Frauen aufgedeckt, das für die tödliche Ideologie des IS äußerst empfänglich war", sagte Oberstaatsanwalt François Molins am Freitagnachmittag.

Wozu die drei Frauen im Alter von 19, 23 und 39 Jahren bereit waren, zeigte sich bereits bei ihrer Festnahme am Donnerstag. Zwei Verdächtige griff die Polizei 25 Kilometer südlich von Paris auf, eine dritte auf einer Autobahnraststätte bei Orange, Südfrankreich. Dem Zugriff setzten sich zwei Frauen mit Messern zur Wehr, Inès M. rief "Allahu akbar" (Gott ist groß) und verletzte einen Polizisten, bevor sie selbst angeschossen wurde.

"Kommando sollte Attentat durchführen"

Die weiteren Ermittlungen bestätigten den ersten Verdacht der Fahnder offenbar: "Die unmittelbar bevorstehende Aktion der jungen Frauen, ferngesteuert von IS-Anhängern in Syrien, belegt, dass diese Organisation jetzt Frauen zu Kämpferinnen macht", sagte Molins am Freitagnachmittag. Die Vorstellung, dass Frauen vom IS nur für häusliche Pflichten vorgesehen waren, sei überholt. Die Schlussfolgerung des Generalstaatsanwalts: "Die Aufgabe dieses Kommandos war ganz eindeutig die Durchführung eines Attentats."

Wie genau Inès M., Sarah H. und Amel S. das vorhatten, lässt sich mittlerweile im Detail rekonstruieren: Die Zelle der drei "Kombattantinnen" wollte demnach am vergangenen Wochenende unweit der Kathedrale von Notre Dame eine Autobombe zünden.

Dafür beluden sie den Kofferraum eines Peugeot 607 mit fünf vollen Gasflaschen und drei Dieselkanistern; eine mit Kraftstoff getränkte Decke und eine glühende Zigarette sollten als Zünder dienen. Doch der amateurhafte Versuch von Inès M. und ihrer Komplizin schlug fehl. Als sich die Frauen später erneut dem Wagen näherten, sahen sie dort Anwohner und Kellner einer benachbarten Bar und hielten sie für Beamte in Zivil - die beiden Frauen flohen in Panik.

AFP Oberstaatsanwalt Molins

Medienberichten zufolge sollte der Anschlag des Kommandos den Tod von Abu Mohammed al-Adnani rächen: Der IS-Propagandachef und Organisator von Anschlägen, unter Islamisten als "Minister für Attentate" gerühmt, war einige Tage zuvor in Syrien bei Angriffen der internationalen Anti-IS-Koalition getötet worden. Ein aufgefundenes Bekennerschreiben soll auf diese Motive hindeuten.

Enge Kontakte zu Attentätern in Frankreich

Die Verdächtigen waren, so die Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden, überzeugte Anhängerinnen des IS. Aus Sicht der Ermittler war die 19-jährige Inès M. die Anführerin der Zelle. Sie ist in Frankreich als Gefährderin registriert und in Belgien bekannt als Anwerberin für IS-Kämpfer. In ihrem Besitz fanden die Ermittler ein Bekennerschreiben sowie einen Abschiedsbrief an ihre Mutter - Hinweise dafür, dass die Hauptverdächtige bereit war, ihr Leben bei einer Terror-Operation zu opfern.

Laut Oberstaatsanwalt hatten die Frauen über den Internetdienst "Telegramm" ihre "virtuellen Kontakte geknüpft" und waren zudem in Frankreichs Islamistenszene bestens vernetzt:

Sie kannten die Freundin des Attentäters Amédy Coulibaly, der für den Anschlag auf den koscheren Supermarkt in Paris verantwortlich war.

Die 23jährige Sarah H., so der Nachrichtensender LCI, wollte Larossi Abballa heiraten, jenen Attentäter, der im Juni ein Polizistenehepaar in seinem Haus in Magnanville ermordete.

Nachdem Abballa beim Einsatz der Antiterroreinheit RAID getötet wurde, versprach Sarah H. offenbar Adel Kermiche die Ehe - jenem 19-Jährigen, der am 26. Juli einem Priester während des Gottesdienstes in Saint-Etienne-du-Rouvray die Kehle durchschnitt. Zuletzt plante die junge Frau demnach eine "religiöse Eheschließung" mit dem 22-jährigen Mohamed Lamine A., der von den Sicherheitsdiensten als Gefährder erfasst ist und als "besonders radikalisiert" eingeschätzt wird.

Keine Entwarnung für Frankreich

Die Anschlagspläne des weiblichen Kommandos beunruhigen die Sicherheitskräfte aber nicht nur, weil hier erstmals eine autonome Frauen-Terrorzelle operierte. Die Pläne zeigen aus Sicht der Ermittler, dass der IS nun in Europa mit dem Einsatz von Autobomben auf neue Strategien setze: "Die Platzierung von Sprengstoff-Chargen an Menschenansammlungen", so Patrick Calvar, Chef des Inlandsgeheimdienstes DGSI.

Weil nach dem misslungenen Anschlag bei Notre Dame offenbar auch der Pariser Bahnhof Gare de Lyon im Visier des Terrortrios stand, bleiben die Schutzmaßnahmen rund um die Bahnhöfe vorerst auf erhöhtem Niveau. Unter Berufung auf Informationen der Polizei meldeten Frankreichs Medien: "Es bestehen weiter Gefahren." Das französische Blatt "Direct Matin" konstatierte: "Das Land lebt in Angst vor neuen Anschlägen."

Und auch François Hollande sieht trotz des Fahndungserfolgs gegen das Terrortrio keinen Grund zur Entwarnung: "Ein Attentat wurde vereitelt, eine Gruppe wurde vernichtet, aber es wird andere geben", gab der Präsident zu bedenken und forderte von seinen Landsleuten "erhöhte Wachsamkeit".