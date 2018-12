Bei den Protesten der "Gelbwesten" in Paris ist es zu ersten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen. Polizisten setzten laut Medienberichten Tränengas ein.

Zu dem Zusammenstoß kam es demnach bei einer Kundgebung in einer Seitenstraße des Prachtboulevards Champs-Élysées. Mehrere Demonstranten sollen Böller auf die Polizei geworfen haben.

Laut einer Polizeisprecherin wurden 127 Menschen festgenommen. Man habe gefährliche Gegenstände wie Hammer oder Baseballschläger bei ihnen gefunden.

Frankreichs Regierung hatte im Vorfeld bei den Protesten erneut Gewalt und Ausschreitungen befürchtet. Im ganzen Land sollen Premierminister Édouard Philippe zufolge 89.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte eingesetzt werden.

Die Protestbewegung hat für Samstag im ganzen Land zu Demonstrationen aufgerufen. Schwerpunkt wird Paris sein. Allein in der Hauptstadt stehen 8000 Sicherheitskräfte bereit. Viele Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm und Geschäfte bleiben geschlossen, zahlreiche Läden haben ihre Schaufenster mit Brettern geschützt.

In den Aufrufen zu den Demonstrationen für dieses Wochenende ist vom "vierten Akt" die Rede - es ist das vierte Wochenende in Folge, an dem die "Gelbwesten", benannt nach den Warnwesten im Auto, protestieren. Ursprünglich hatten sie gegen geplante Steuererhöhungen auf Sprit und Diesel demonstriert. Dieses Vorhaben nahm die Regierung von Präsident Emmanuel Macron jedoch zwischenzeitlich zurück.

Dieses Zugeständnis hat die Proteste jedoch nicht beendet, im Gegenteil. Diese richten sich inzwischen allgemein gegen Macron und dessen Reformpolitik. Beobachter sehen den 40-Jährigen mit der schwersten Krise seit Beginn seiner Amtszeit im Jahr 2017 konfrontiert.