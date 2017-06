Attacke vor Notre-Dame Ermittler stufen Hammer-Angriff als Terror ein

Die französische Polizei stuft die Attacke mit einem Hammer auf einen Polizisten am Dienstag in Paris als Terroranschlag ein. Der 40-jährige Angreifer sei unter dem Einfluss der Propaganda der Terrororganisation "Islamischer Staat" zur Tat geschritten, sagte der Pariser Staatsanwalt François Molins am Samstag. Auf dem Computer des Algeriers seien zahlreiche dschihadistische Inhalte gefunden worden. Seinen eigenen Aussagen zufolge habe der 40-Jährige sich eigenständig und sehr schnell im Internet radikalisiert.

Der Mann hatte am Dienstag auf dem Vorplatz der Kathedrale Notre-Dame mit einem Hammer auf einen Polizisten eingeschlagen und dabei "Das ist für Syrien" gerufen. Ein weiterer Beamter schoss auf den Angreifer und stoppte ihn damit. Später fanden die Ermittler in der Wohnung des Mannes ein Video mit einem Bekenntnis zur Terrormiliz IS. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft.

Gegenüber Familie und Bekannten habe der Angreifer keine Anzeichen einer Radikalisierung gezeigt, sagte Molins. Der in Algerien aufgewachsene Mann hatte in Schweden Journalismus studiert und war 2013 nach Frankreich gekommen, um eine Doktorarbeit in Informations- und Kommunikationswissenschaften zu schreiben. Sein Doktorvater Arnaud Mercier sagte dem Sender BFMTV, sein Doktorand habe demokratische Werte verteidigt und sei nie als Vertreter des Islamismus aufgefallen. Es sei sehr schwierig, solche "Neubekehrten" aufzuspüren, bevor sie zur Tat schreiten, sagte Molins und fügte hinzu: "Die terroristische Bedrohung ist vielförmig."

Der ursprünglich bis Mitte Juli befristete Ausnahmezustand im Land soll bis zum 1. November verlängert werden. Der Ministerrat wird am 21. Juni zudem über ein neues Gesetz beraten, um die Sicherheit der Franzosen nach Auslaufen des Ausnahmezustandes zu gewährleisten. Frankreich war in den vergangenen zweieinhalb Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge, fast 240 Menschen kamen dabei ums Leben. Besonders gespannt ist die Lage auch wegen der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag.