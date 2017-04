Anschlag in Frankreich Zwischen Wahlkampf und Terror

Drei Tage vor der Präsidentschaftswahl hat ein Angreifer in Paris einen Menschen erschossen. Wahrscheinlich hat die Tat einen islamistischen Hintergrund.

Was ist inzwischen bekannt, was noch unklar? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Was ist passiert?

Der Anschlag ereignete sich auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées, nur wenige hundert Meter vom Triumphbogen entfernt. Der mutmaßliche Täter fuhr am Donnerstagabend gegen 21 Uhr mit einem Auto vor, stieg aus und feuerte mit einer automatischen Waffe auf einen Mannschaftswagen der Pariser Polizei.

"Er hat einen der Polizisten getötet und versucht, im Laufen noch Weitere zu treffen", sagte ein Polizeisprecher. Zwei weitere Beamte und eine Touristin aus Deutschland wurden verletzt. Die Polizei erschoss den Angreifer. Die weltberühmte kilometerlange Straße ist ein Touristenmagnet, dort gibt es viele Geschäfte und Hotels.

Präsident François Hollande sagte nach einer Krisensitzung im Elysée-Palast, die Regierung sei überzeugt davon, dass der Angriff einen terroristischen Hintergrund habe. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reklamierte die Tat für sich.

Wer ist der Angreifer?

Offiziell ist bisher wenig über den Attentäter bekannt. Der leitende Staatsanwalt sagte lediglich, die Behörden hätten den Mann gekannt und seine Identität verifiziert. Details wollte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die Behörden durchsuchten eine Wohnung in einem Vorort östlich von Paris, in der der Mann zuletzt gewohnt haben soll.

Laut Nachrichtenagentur AFP soll es sich bei dem Angreifer um einen 39 Jahre alten Franzosen handeln. Er sei wegen zwei Angriffen mit Schusswaffen auf zwei Polizisten und einen dritten Mann 2005 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden, berichtet AFP aus Ermittlerkreisen. Die Haftstrafe habe er nicht vollständig abgesessen. Im Februar wurde er den Angaben zufolge erneut festgenommen wegen des Verdachts, dass er Polizisten ermorden wolle. Aus Mangel an Beweisen kam er allerdings wieder frei.

Völlig unklar ist bisher die Verbindung des Mannes zum IS. Die Terrormiliz bezeichnete den Angreifer in ihrer Bekennernachricht selbst als "Abu Youssef der Belgier". Französische und belgische Behörden dementieren jedoch, dass der Mann aus Belgien stammt.

Gab es Helfer?

Ob der Mann Komplizen hatte oder alleine handelte, ist nicht klar. Die französische Polizei suchte am Freitag nach einem zweiten Verdächtigen. Seine Rolle in dem Anschlag ist aber offen. Die Polizei befragte zudem die Familie des mutmaßlichen Angreifers.

Was bedeutet das für die französische Präsidentschaftswahl?

Am Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Der Angriff auf den Champs-Elysées ereignete sich während einer Serie von Live-Interviews mit den elf Präsidentschaftskandidaten im Sender France 2. Durch den Anschlag ist der Terror wieder zum Thema im Wahlkampf geworden. Zuvor hatte die Anschlagsgefahr eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Mehrere Kandidaten sagten am Freitag geplante Auftritte ab.

Tendenziell wäre zu erwarten, dass die Rechtspopulistin Marine Le Pen von dem Anschlag mehr profitiert als andere Kandidaten. Sie vertritt im Kampf gegen Terror und Verbrechen eine härtere Linie, will mehr Gefängnisse bauen und verurteilte ausländische Verbrecher ausweisen. Am Freitag forderte Le Pen, Frankreich müsse sofort wieder Grenzkontrollen einzuführen - ein zentrales Anliegen der Anti-EU-Politikerin.

Ob Le Pen in der Wählergunst zulegt, wird sich jedoch so kurz vor der Abstimmung kaum noch durch Umfragen ermitteln lassen. In den letzten Befragungen lag der Sozialliberale Emmanuel Macron knapp vor oder gleichauf mit Le Pen. Mit wenig Abstand folgten der Konservative François Fillon und der Linkskandidat Jean-Luc Mélenchon. Die Umfragen wurden aber noch vor dem Anschlag erhoben.

Die erste Wahlrunde am Sonntag entscheidet, welche beiden Kandidaten es in die Stichwahl Anfang Mai schaffen. Erst Sonntagabend dürfte man wissen, wie sehr sich die Franzosen durch den neuen Anschlag in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen lassen.