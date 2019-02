Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manaforts Anwälte kämpfen für geringe Haftstrafe

Die Russland-Untersuchung des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller ist fast beendet, der Abschlussbericht wird mit Spannung erwartet. Und schon in gut zwei Wochen steht eine nächste Entscheidung an: Am 13. März soll Paul Manafort, Ex-Wahlkampfmanager von Donald Trump, in einem von zwei Prozessen verurteilt werden. Seine Anwälte kämpfen nun nochmals darum, das Strafmaß für ihren Mandanten zu reduzieren.

Die Rechtsvertreter stellen sich gegen US-Sonderermittler Robert Mueller, der auf eine sehr hohe Strafe drängt. Manaforts Anwälte haben den Staatsrichter in Washington aufgefordert, eine Gefängnisstrafe zu verhängen, die "deutlich niedriger" als das gesetzliche Maximum von zehn Jahren ausfallen solle.

Die Anwälte begründeten ihre Forderung damit, dass Manafort Reue für seine Verfehlungen zeige und sich seine Gesundheit zudem verschlechtere. "Mr. Manafort ist erheblich bestraft worden, inklusive der Beschlagnahmung all seines Vermögens", erklärten die Anwälte schriftlich. "Mit Blick auf sein Alter und seine gesundheitlichen Probleme würde ein wesentlicher zusätzlicher Gefängnisaufenthalt wahrscheinlich eine lebenslange Haft für einen erstmaligen Täter bedeuten."

Im vergangenen September hatte sich Manafort in dem Prozess wegen Verschwörung gegen die USA und wegen Zeugenbeeinflussung schuldig bekannt. Damit ging er eine Vereinbarung mit Mueller ein: Im Gegenzug sollten die Strafverfolger mehrere andere Anklagepunkte fallenlassen und Manafort nur noch eine Höchststrafe von zehn Jahren drohen. Allerdings kam eine Richterin zu dem Schluss, dass Manafort die Ermittler wiederholt belogen habe. Deshalb ist Mueller nicht mehr an die Vereinbarung gebunden.

In einem zweiten Prozess droht Manafort eine härtere Strafe

So droht Manafort in einem anderen Prozess ohnehin eine deutlich höhere Strafe als zehn Jahre Haft. Im vergangenen August war er wegen Steuer- und Bankenbetrugs im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für prorussische Kräfte in der Ukraine schuldig gesprochen worden. Hier könnte er zu bis zu 25 Jahren im Gefängnis verurteilt werden. Seine Anwälte bitten deshalb um eine gleichzeitige Verbüßung der Freiheitsstrafen, sollte er in beiden Fällen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden.

Am Wochenende hatte Mueller gesagt, Manafort sei ein dreister Krimineller, der "wiederholt und schamlos" gegen das Gesetz verstoßen habe. Bereits vergangene Woche hatte der Sonderermittler bis zu 24 Jahre Haft für Manafort verlangt. Damit schloss er sich einer Einschätzung des Justizministeriums an, der zufolge Manafort zwischen 235 und 293 Monate ins Gefängnis solle und eine Geldstrafe von bis zu 24,3 Millionen Dollar zahlen müsse.

Manafort-Anwälte: Es geht nicht um "Mord" oder "Drogenkartelle"

Manaforts Anwälte widersprachen nun auch der Darstellung Muellers über Manafort: Es gehe in dem Fall nicht um "Mord, Drogenkartelle, organisiertes Verbrechen", schrieben die Anwälte weiter. Außerdem sei Manafort nicht wegen einer Absprache mit Russland angeklagt.

Mueller und sein Team untersuchen die mutmaßliche russische Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 und mögliche Verbindungen und Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampfteam. Russland bestreitet jegliche Einmischung und Trump sagt, eine Absprache seines Teams mit Moskau habe es nie gegeben.

Manafort hatte Trumps Wahlkampfteam zwei Monate lang geleitet. Er musste den Posten im August 2016 abgeben, nachdem mutmaßliche Geldflüsse an ihn aus dem Umfeld des prorussischen Ex-Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, bekannt geworden waren.