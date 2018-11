Mutmaßliche Wahlkampfmanipulation Manafort dementiert Treffen mit Assange

Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach er sich dreimal mit Wikileaks-Gründer Julian Assange getroffen haben soll. "Diese Geschichte ist völlig falsch und absichtlich verleumderisch", heißt es in einem Statement Manaforts, das er über seinen Anwalt Jason Maloni verbreitete.

Der britische "Guardian" hatte berichtet, dass Manafort sich dreimal mit Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London getroffen haben soll, zuletzt im März 2016. Wochen später veröffentlichte Wikileaks E-Mails der US-Demokraten, die Trumps damalige Gegenkandidatin im Rennen um die Präsidentschaft, Hillary Clinton, in ein schlechtes Licht rückten. Donald Trump selbst hatte im Wahlkampf Wikileaks, eigentlich ein Rotes Tuch für US-Sicherheitskreise, mehrfach gelobt.

Manafort prüfe nun alle denkbaren rechtlichen Schritte gegen die britische Zeitung, hieß es in dem Statement. Diese habe die Geschichte auch dann nicht zurückgenommen, als seine Vertreter die Journalisten darauf hingewiesen hätten, dass der Bericht fehlerhaft sei. Auch Wikileaks hatte den Bericht dementiert.

US-Sonderermittler Robert Mueller warf Manafort weiter vor, die Ermittler in der Russland-Untersuchung belogen zu haben. Der Ex-Wahlkampfmanager habe das FBI und das Büro des Sonderermittlers bei einer Reihe von Themen angelogen - und damit seine Vereinbarung mit der Justiz gebrochen, hieß es in einem Gerichtsdokument, das am Montagabend veröffentlicht wurde. Unklar ist bisher, worauf genau sich die mutmaßlichen Falschaussagen bezogen. Auch diese Anschuldigungen hatte Manafort zurückgewiesen.