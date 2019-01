Fall Paul Whelan US-Bürger in Russland wegen Spionage angeklagt

Die russische Justiz hat den US-Bürger Paul Whelan formell wegen Spionage angeklagt. Der 48-Jährige sei nach seiner Anklage in Untersuchungshaft genommen worden, sagte sein Anwalt Wladimir Scherebenkow der Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Der Anwalt legte nach eigenen Angaben Einspruch gegen die Entscheidung ein und forderte Whelans Freilassung gegen Kaution.

Whelan war nach Angaben des russischen Inlandsgeheimdiensts FSB am vergangenen Freitag bei einem "Spionageakt" in Moskau festgenommen worden. Ihm drohen 20 Jahre Haft. Whelans Familie weist die russischen Vorwürfe zurück. Ihren Angaben zufolge hielt der 48-Jährige sich in Moskau auf, um an einer Hochzeitsfeier teilzunehmen.

US-Botschafter Jon Huntsman hat den Mann am Mittwoch im Lefortovo-Gefängnis der russischen Hauptstadt besucht, hieß es aus dem Außenministerium in Washington. Der Diplomat habe dabei die Unterstützung der Botschaft angeboten und anschließend mit Whelans Familie telefoniert.

In den angespannten Beziehungen zwischen Russland und dem Westen sorgen Spionagefälle für zusätzlichen Konfliktstoff. Die US-Geheimdienste werfen Moskau Einmischung in die Präsidentschaftswahl 2016 vor. Der US-Sonderermittler Robert Mueller ließ im Zuge seiner Russlandermittlungen bisher 25 russische Staatsbürger anklagen, darunter Angehörige des Militärgeheimdienstes GRU.

Ein tiefes Zerwürfnis verursachte auch der Nervengiftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien, für den die britischen Behörden Moskau verantwortlich machen. Der Kreml weist dies zurück.