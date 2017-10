Türkei Richterbund glaubt nicht an fairen Prozess gegen Steudtner

Den Berliner Menschenrechtler Peter Steudtner erwartet nach Überzeugung des Deutschen Richterbundes kein faires Gerichtsverfahren in der Türkei. "Die Chancen auf einen fairen, rechtsstaatlichen Prozess stehen für Peter Steudtner und andere in der Türkei inhaftierte Deutsche denkbar schlecht", sagte der Bundesgeschäftsführer des Richterbundes, Sven Rebehn, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

In Istanbul beginnt an diesem Mittwoch der Prozess gegen Steudtner und zehn weitere Angeklagte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen "Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation" beziehungsweise Unterstützung solcher Organisationen vor. Der Berliner sitzt seit mehr als drei Monaten in Untersuchungshaft.

Rebehn sagte der Zeitung, der politische Druck auf die türkische Justiz sei gewaltig. Tausende von Richtern und Staatsanwälten seien entlassen, inhaftiert und in der Regel durch regierungsnahe Juristen ersetzt worden. Wer es riskiere, sich gegen die Erwartungen des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan zu stellen, "muss um Beruf, Freiheit und die wirtschaftliche Existenz seiner Familien fürchten".

Steudtner selbst sagte kurz vor Prozessbeginn, er sei sehr froh, "dass die Anklageschrift vorliegt und auch die nächsten rechtlichen Schritte wie der erste Anhörungstermin so schnell festgelegt wurden". So steht es in einer Botschaft Steudtners, die sein Freundeskreis am Dienstag verschickte. Seine Situationen nannte er darin "aushaltbar, gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist".

Videoanalyse zu Steudtner: "Er wurde durch Zufall zur Geisel"

Video SPIEGEL ONLINE

Auch Claudia Roth zweifelt an fairem Verfahren für Steudtner

"Es ist ein Skandal, dass das Gericht die Anklage mit den völlig aus der Luft gegriffenen Vorwürfen überhaupt zugelassen hat", sagte Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth. Auch sie zweifelt eigenen Angaben zufolge daran, dass es ein faires Verfahren geben werde. Der Fall sei ein Indiz dafür, "in welch dramatischem Ausmaß der Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei abgebaut wurden".

Die Grünen-Abgeordnete äußerte zudem den Verdacht, Erdogan könnte deutsche Gefangene als Faustpfand missbrauchen, um zu versuchen, Deutschland zur Auslieferung türkischer Flüchtlinge zu zwingen. Nicht nur die Inhaftierungen deutscher Staatsbürger wie Steudtner, dem "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel oder der Journalistin Mesale Tolu zerrütteten das bilaterale Verhältnis. Dazu trügen auch die massenhaften Entlassungen und Inhaftierungen in der Türkei bei.

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt sagte: "Die Türkei sollte jetzt die Chance nutzen und durch einen fairen Prozess gegen Peter Steudtner vor aller Welt zur Rechtsstaatlichkeit zurückkehren." In diesem Fall hätte er an einem Freispruch des Deutschen keine Zweifel, sagte der Bundestagsabgeordnete der "Heilbronner Stimme".