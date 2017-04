Philippinen Zwölf Gefangene in winziger Zelle entdeckt

In einer versteckten Gefängniszelle auf einer philippinischen Polizeiwache ist ein Dutzend eingepferchter Menschen entdeckt worden. In Begleitung von Journalisten fanden Mitglieder des Menschenrechtsausschusses der Regierung am Donnerstagabend bei einem unangekündigten Besuch eine geheime Zelle, so klein wie ein Kleiderschrank.

Hinter einer Wand auf der Wache in einem Armenviertel von Manila hörten die Menschenrechtler und Journalisten die Insassen rufen. Hinter einem Bücherregal entdeckten die Besucher dann die Zellentür. Heraus taumelten benommene Häftlinge, die um Wasser baten und die Menschenrechtler aufriefen, sie nicht allein zu lassen.

Die Gefangenen berichteten, sie seien wegen mutmaßlichen Drogenkonsums oder -handels etwa eine Woche in der Geheimzelle festgehalten worden. Die Polizisten hätten hohe Geldsummen für ihre Freilassung gefordert. Der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, Gilbert Boisner, sagte, die Menschen seien "unter dem Vorwand von Drogen aufgegriffen worden", es habe aber keine formelle Anzeige gegeben.

Der Chef der Wache wurde suspendiert. Die Polizei sagte Ermittlungen zu dem Vorfall zu, räumte aber zugleich ein, dass unrechtmäßige Festnahmen weit verbreitet seien. Es handele sich "nicht um ein Problem auf nur einer Polizeiwache, sondern auf fast allen Wachen in der Region", erklärte Manilas Polizeichef Oscar Albayalde.

Die US-amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch sieht in dem Bericht einen Beleg dafür, das die Polizei des Landes die brutale Anti-Drogen-Kampagne des Präsident Rodrigo Duterte zur persönlichen Bereicherung nutzt.

Duterte führt seit seinem Amtsantritt im Juni 2016 einen unerbittlichen Kampf gegen Drogenhändler und Drogenkonsumenten. Tausende Menschen wurden seither getötet, darunter mehr als 2700 durch die Polizei.