"Fuck You" Duterte beschimpft jetzt auch die EU

"I will tell them fuck you": Derphilippinische Staatschef Rodrigo Duterte ist wieder einmal durch seine ungezügelten Beschimpfungen auffällig geworden.

Zielscheibe des 71-Jährigen war diesmal die EU: Duterte kommentierte am Dienstagabend in einer Ansprache eine Resolution der Europäischen Union vom 15. September. Darin äußern sich die Parlamentarier besorgt über die hohe Zahl von Drogenverdächtigen, die seit Dutertes Amtsantritt in Polizeigewahrsam umgekommen sind. Die EU ermahnt die Regierung Dutertes außerdem, die Menschenrechte einzuhalten, und fordern eine Untersuchung der Todesfälle.

Duterte ist mit einem kompromisslosen Anti-Drogen-Programm angetreten und hat Dealern offen mit dem Tod gedroht. Seit seinem Amtsantritt Ende Juni sind mehr als 1400 Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen. Vor einem Parlamentsausschuss bezichtigte ein Auftragskiller Duterte vergangene Woche, als langjähriger Bürgermeister von Davao persönlich die Ermordung von Kleinkriminellen angeordnet zu haben.

Duterte ist für seine unflätige Sprache berüchtigt. Er nannte den Papst einen Hurensohn, weil er bei dessen Besuch in Manila 2015 stundenlang im Stau stand. US-Präsident Obama beleidigte er mit dem gleichen Ausdruck, weil der bei einem bilateralen Treffen auf die umstrittene Anti-Drogenpolitik zu sprechen kommen wollte. Obama sagte das Treffen daraufhin kurzfristig ab.