Philippinische Auftragsmörderin "Für mich ist es nur ein Job"

AFP Tatort in Manila

"Ich bin 25 Jahre alt. Ich töte Drogendealer gegen Geld. Vor drei Jahren habe ich damit angefangen. Sieben Menschen habe ich seitdem umgebracht."

Der SPIEGEL hat Sheila in einem Motel in Manila getroffen und noch ein weiteres Mal unter einer Brücke im Slumviertel Navotas. Sie ist eine zierliche, höfliche Frau, die fast ein bisschen schüchtern wirkt. Sheila ist nicht ihr wirklicher Name. Der Kontakt zu ihr wurde über einen sogenannten Stringer hergestellt, eine Person, die vor Ort lebt, wichtige Leute kennt und Reportern bei der Recherche hilft. Sheila hat kein Geld dafür bekommen, dass sie dem SPIEGEL und SPIEGEL TV ihre Geschichte erzählt hat.

Verifizieren lassen sich ihre Angaben nur durch den Abgleich mit Schilderungen anderer Täter und Zeugen. Ihr Mann beschreibt das Vorgehen in einem separaten Interview ebenso.

"In letzter Zeit haben wir mehr Aufträge bekommen. Das hängt mit dem Drogenkrieg der Regierung zusammen. Die Hintergründe interessieren uns aber nicht, solange wir für unsere Arbeit bezahlt werden. Für mich ist es wirklich nur ein Job. Ich verdiene so mein Geld. Ich sage mir selbst, du hast damit angefangen, also musst du es auch zu Ende bringen.

Mein Mann ist schon länger in diesem Geschäft. Er ist der Anführer unserer Gruppe. Einmal hatten sie Probleme, an eine Person heranzukommen, die sie umbringen sollten. Das musste eine Frau machen. Also habe ich meinem Mann angeboten, das zu übernehmen."

Der Krieg gegen Drogendealer ist das wichtigste Ziel des philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte, der im Juni das Amt übernommen hat. Er hat seinen Wählern versprochen, innerhalb eines halben Jahres die Kriminalität in dem südostasiatischen Land auszurotten. Einen harten Kurs gegen Verbrecher hatte er auch schon in Davao verfolgt, wo er lange Zeit Bürgermeister war. Menschenrechtsorganisationen werfen ihm vor, dort regelrechte Todesschwadronen geduldet zu haben, die mehr als 1400 Menschen umgebracht haben sollen.