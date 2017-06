Philippinen Präsident Duterte nimmt Auszeit

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte zieht sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit zurück. Der 72-Jährige nehme eine Auszeit, um sich von seinem hektischen Terminplan zu erholen, sagte ein Sprecher. Er versicherte: Dem Präsidenten gehe es gut. "Es gibt keinen Grund sich Sorgen wegen einer Krankheit, einer schweren Krankheit, zu machen."

Wie lange Dutertes Auszeit dauern soll, ließ der Sprecher offen. Der Präsident war zuletzt am Sonntag in der Öffentlichkeit gesehen worden, als er an der Beerdigung von getöteten Soldaten teilnahm. Tags darauf ließ er Veranstaltungen zum Unabhängigkeitstag in Manila ausfallen. Er sei "erschöpft und müde" gewesen, so der Sprecher.

Die Absage hatte Spekulationen über den Gesundheitszustand des Präsidenten geschürt. Der Sprecher dementierte das. Gerüchte, Duterte leide an Krebs, hatte es bereits im Wahlkampf gegeben. Der Präsident hatte dies stets zurückgewiesen. Laut CNN Philippines leidet er allerdings nach eigenen Angaben an Migräne und dem Buerger-Syndrom.

Der Sprecher begründete die Erschöpfung Dutertes mit den anhaltenden Auseinandersetzungen auf der südlichen Insel Mindanao. Seit dem 23. Mai kämpfen Regierungstruppen dort gegen Islamisten der Terrorgruppe Abu Sayyaf. Bei den Feuergefechten sind bereits 58 Soldaten und Polizisten sowie 26 Zivilisten getötet worden. In der 200.000-Einwohner-Stadt Marawi haben Islamisten Zivilisten als Geiseln genommen und benutzen sie in den Kämpfen als menschliche Schutzschilde. Zuletzt hatte der Präsident das Kriegsrecht verhängt.