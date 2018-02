Morde auf den Philippinen Dutertes blutige Nächte

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Kaum ein anderer Staatschef verletzt die Menschenrechte in seinem Land so eklatant wie der philippinische Präsident Rodrigo Duterte. Diese Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurde auch vergangene Nacht wieder bestätigt: Bei diversen Polizeiaktionen in der Provinz Bulacan kamen zehn Verdächtige ums Leben. Es war die blutigste Nacht seit Monaten.

Duterte versprach vor seiner Amtsübernahme im Juni 2016, er wolle die Bucht Manilas mit den Leichen von Drogenabhängigen füllen. Auch wenn die Berichte zu seinem sogenannten Antidrogenkampf weniger geworden sind, zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass dieser nicht an Brutalität verloren hat.

Erst vor Kurzem brüstete sich die Regierung mit neuen Zahlen: Mehr als 20.000 Menschen wurden bis November 2017 durch Polizisten oder Unbekannten getötet. Das wird in einem offiziellen Bericht unter "Leistungen der Regierung" aufgeführt. Der Oppositionelle Antonio Trillanes fasste die derzeitige Situation auf den Philippinen so zusammen: "Während das Land weiterhin über die makabren Witze Dutertes lacht, sind 20.000 unserer Leute ermordet worden."

Im Video: Auf den Straßen Manilas

Video Amnesty International

Bei knapp 4000 der Getöteten soll es sich um Drogenkriminielle gehandelt haben, die bei Polizeieinsätzen nach offiziellen Angaben aus Notwehr erschossen wurden. Die restlichen Fälle würden angeblich untersucht. Tatsächlich gibt es so gut wie keine Ermittlungen geschweige denn Gerichtsprozesse, die sich mit Mordfällen im Zusammenhang mit dem Antidrogenkampf der Regierung auseinandersetzen.

Angesichts dieser Entwicklungen sehen die US-Geheimdienste Duterte inzwischen als Gefahr für die Demokratie in Südostasien. In ihrem Bericht zur weltweiten Bedrohungslage für 2018 führen sie ihn neben den zunehmend autokratischen Regierungen von Kambodscha und Thailand auf. "Duterte wird seinen Krieg gegen die Drogen fortsetzen. Er hat damit gedroht, die Verfassung auszusetzen und landesweit Kriegsrecht einzuführen", heißt es in dem Bericht.

Vorermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Duterte reagierte verstimmt auf das Papier. Er nehme die Anschuldigungen ernst, richtete er über einen Sprecher aus. Am Freitag bestellte die philippinische Regierung aus Protest dagegen den US-Botschafter ein. Gleichzeitig stritt der Regierungssprecher die Vorwürfe ab: "Duterte ist Jurist, er kennt das Gesetz, er würdigt es."

Wie sehr Duterte die Justiz würdigt, zeigt seine Reaktion auf Vorermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen ihn wegen möglicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Untersuchungen dazu seien Zeitverschwendung, sagte Duterte. "Es gibt so viele Massaker überall in Asien, aber sie hacken auf mir herum." Chefermittlerin Fatou Bensouda griff er persönlich an: Sie solle sich nicht "auf dieses Abenteuer" einlassen und werde "ihre wohlverdiente Strafe bekommen".

Drohungen sieht sich auch der Rechtsanwalt Jude Sabio ausgesetzt, der die Ermittlungen des Strafgerichtshofs durch eine Klage in Gang brachte. Er wirft Duterte vor, in seiner Zeit als Bürgermeister der Stadt Davao und als Präsident persönlich und mit Hilfe von Todesschwadronen "Massaker und außergerichtliche Hinrichtungen" begangen zu haben, die "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" seien.

Seitdem erhalte er Todesdrohungen von Anhängern Dutertes, sagte Sabio der Nachrichtenagentur AFP. Er leide unter "ständiger Paranoia". "Es ist sehr gut möglich, dass ich von einer Kugel getroffen werde."

Senatorin de Lima seit einem Jahr in Haft

Sich gegen den philippinischen Präsidenten zu stellen, das wagen nur noch wenige. Die philippinische Senatorin Leila de Lima kritisierte ihn öffentlich - und sitzt nun schon seit einem Jahr im Gefängnis. Der Vorwurf: Sie soll in den illegalen Drogenhandel verstrickt sein. "Die Vorwürfe gegen sie lassen viele Fragen offen und wurden bisher nicht in einem gerichtlichen Verfahren überprüft", teilte die Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik, Bärbel Kofler, dazu mit.

DPA Leila de Lima vor ihrer Festnahme

Seit ihrer Kritik sehe sich de Lima, wie auch andere Menschenrechtsverteidiger in den Philippinen, wiederholt wüsten Drohungen seitens des Präsidenten sowie einer gezielten Diffamierungskampagne ausgesetzt, heißt es weiter in der Mitteilung des Auswärtigen Amtes. "Derartige Einschüchterungsversuche gegen diejenigen, die sich für Prinzipien einsetzen, die in der Verfassung verankert sind, haben in einem demokratischen System keinen Platz und schaden dem internationalen Ansehen der Philippinen."

Damit das Ansehen der Duterte-Regierung nicht weiter leidet, werden auch die kritischen Medien unter Druck gesetzt. Jüngstes Beispiel dafür ist das Nachrichtenportal Rappler, das sich besonders intensiv mit den Verfehlungen der Regierung auseinander setzt. Die Konsequenz: Deren Journalisten dürfen den Präsidentenpalast nicht mehr betreten, können Pressekonferenzen nur noch am Fernseher verfolgen. Zudem müssen die Verantwortlichen der Website vor Gericht für ihre Lizenz kämpfen.

Nach Logik des Präsidenten verstößt das nicht gegen die Pressefreiheit. "Rappler zahlt für den Vertrauensverlust", sagte Dutertes Sprecher Harry Roque. "Das geschieht mit verantwortungslosen Journalisten." Duterte habe das Vertrauen in die Nachrichtenseite verloren.

Kurz zuvor hatte das Portal berichtet, ein enger Vertrauter Dutertes habe sich in den millionenschweren Kauf neuer Fregatten für die philippinische Marine eingeschaltet.

Zusammengefasst: Der sogenannte Antidrogenkrieg der philippinischen Regierung hat Zehntausende Tote gefordert - und wird mit gleicher Brutalität weiter geführt. Präsident Rodrigo Duterte ist deshalb von US-Geheimdiensten als Gefahr für die Demokratie in Südostasien eingestuft worden. Aus Protest dagegen bestellte seine Regierung den US-Botschafter ein. Gleichzeitig unterdrückt sie Justiz, Opposition und kritischen Medien in den Philippinen.