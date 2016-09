Philippinen: Mindestens zehn Tote bei Explosion in Dutertes Heimatstadt

Bei einer Explosion in der philippinischen Stadt Davao gab es mindestens zehn Tote. Das sagte ein Präsidentensprecher in Manila. Es gebe Dutzende Verletzte. Die Polizei teilte mit, mindestens 30 Personen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Die Detonation ereignete sich nach Angaben des Militärs auf einem Markt in der Nähe des Luxushotels Marco Polo, wo sich zu dem Zeitpunkt viele Menschen aufhielten. Präsident Rodrigo Duterte sei in der Stadt gewesen, aber in Sicherheit in einer Polizeiwache, sagte sein Sohn Paolo Duterte, der Vize-Bürgermeister von Davao,.

Die Stadt liegt auf der Insel Mindanao im Süden des Landes. In Teilen Mindanaos kämpfen muslimische Extremisten seit Jahrzehnten um mehr Autonomie. Duterte war mehrere Jahre Bürgermeister von Davao, bevor er im Mai zum Staatschef gewählt wurde.

Der Präsident ist umstritten, weil er seinen rigorosen Kampf gegen Drogendealer in Davao auf das ganze Land ausweiten will. Er hat offen dazu aufgerufen, Rauschgifthändler umzubringen.

Der Präsident duldete in seiner Zeit als Bürgermeister nach Angaben von Menschenrechtlern Todesschwadrone in Davao. Seit Ende der Neunzigerjahre wurden mehr als 1400 Verdächtige meist auf offener Straße umgebracht, ohne das jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wurde.