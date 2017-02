Mexiko-USA-Grenze Bad Hombres, good Hombres

Wenn er am Sonntag Golf spielt, sieht Hugo Cantú die Migranten manchmal über das Grün sprinten. Zumeist sind es junge Männer, sie stammen aus Honduras, El Salvador oder Guatemala. Die meisten sind nass bis auf die Haut, sie haben den Rio Bravo durchschwommen. Der Fluss markiert hier nicht nur die Grenze zwischen Mexiko und den USA, er stellt auch die natürliche Begrenzung des Golfplatzes von Eagle Pass dar, einer texanischen Kleinstadt.

Versteckt zwischen den Löchern lauern die Einwanderer darauf, unentdeckt durch die Türen der Parkanlage zu kommen. Der schwarze Zaun, der auf der Landseite den Golfplatz begrenzt, ist für sie die letzte Hürde auf dem Weg ins gelobte Land. Migranten aus ganz Mittelamerika kennen das Schlupfloch von Eagle Pass. Doch jetzt sind seine Tage gezählt - US-Präsident Donald Trump will hier eine riesige Mauer errichten. "Er macht unseren Golfplatz kaputt", fürchtet Cantú.

Der Mexikaner ist auch ein Grenzgänger, aber ganz legal. Er wohnt in Eagle Pass, aber sein Geschäft betreibt er in Piedras Negras auf der mexikanischen Seite der Grenze. Die beiden Städte sind wie zwei ungleiche Geschwister. Die mexikanische Seite ist räudig, laut und vor allem nachts gefährlich - in Piedras Negras haben die "Zetas" ihren Sitz, eines der brutalsten Drogenkartelle von Mexiko. Wer über ein US-Visum verfügt, wohnt lieber auf der amerikanischen Seite, weil es dort sicherer ist. Was würde eine Mauer verändern?

Über 30.000 Menschen arbeiten in den "Maquiladoras" im Industriebezirk von Piedras Negras. So heißen die Industriebetriebe, die hier steuerbegünstigt Waren für den US-Markt produzieren. Die Fabrikarbeiter hausen in Wellblechhütten und winzigen Reihenhäusern. Laute Musik dringt aus den Tacobuden im Stadtzentrum, nachts fließen Bier und billiger Tequila in Strömen.

Eagle Pass dagegen ist eine verschlafene amerikanische Kleinstadt wie aus einem Wim-Wenders-Film. Die breiten Straßen sind ausgestorben, an vielen Geschäften kleben Verkaufsschilder. Die größte Attraktion der Stadt ist eine Einkaufsmall mit Supermarkt. Viele Läden sind mit Cowboy-Dekoration geschmückt, sie verkaufen Wranglers und Levis "Made in Mexico". Nur die Stetson-Hüte stammen aus den USA.

Zwei Brücken verbinden die Städte, die Grenze verläuft entlang des Rio Bravo. Die amerikanische Grenzpolizei patrouilliert mit Booten und Geländewagen. Entlang des Flusses sind Bewegungsmelder und Infrarotkameras installiert.

Oben auf der Brücke stauen sich die Autos Richtung USA. Einreisende müssen den Kofferraum öffnen, Fahrzeugscanner durchleuchten die Wagen. In einem Wartesaal hocken ein paar verängstigte Haitianer, sie haben eine dreiwöchige Reise durch halb Lateinamerika hinter sich. Der amerikanische Grenzbeamte deutet mit einem Kopfnicken zu ihnen, verdreht die Augen und murmelt: "Die Scheißmauer wird dieses Problem nicht lösen."

AP Grenzkontrolle in Eagle (Archivfoto)

Die meisten Anwohner auf beiden Seiten der Grenze sind gegen die Mauer. Maverick County, die Heimatgemeinde von Eagle Pass, hat mit überwältigender Mehrheit Hillary Clinton gewählt, so wie die meisten texanischen Grenzgemeinden. Der Bürgermeister von Piedras Negras attestierte Trump noch vor dessen Sieg eine "Mexiko-Phobie".

Seit Jahren bemühen sich die beiden Städte um gute Nachbarschaft. Einmal im Jahr schlägt ein Golfer als Symbol der Freundschaft den Ball von der mexikanischen Seite über den Rio Bravo in die USA, so eröffnen sie ihr "Verbrüderungsturnier". Geschäftsmann Cantú sammelt Essensreste und Lebensmittel in den Supermärkten auf der amerikanischen Seite und verteilt sie in Armenvierteln von Piedras Negras.

Cantú ist in Piedras Negras aufgewachsen, er hat die Stadt während ihrer schlimmsten Zeit erlebt, als die "Zetas" hier ihr Schreckensregiment führten. "Bis vor vier Jahren kam es täglich zu Schießereien, nachts traute sich niemand auf die Straße."

Die Drogenmafia ließ Hunderte ihrer Rivalen niedermetzeln; sie ermordete unzählige Migranten, die kein Geld hatten oder sich weigerten, Drogen zu schmuggeln. Einige Leichen ließ sie in das Gefängnis schaffen, dort wurden sie zerstückelt und in Fässern aufgelöst oder verbrannt. Der damalige Gouverneur unternahm nichts, er soll über beste Kontakte zu den "Zetas" verfügt haben.

AP Spuren des Drogenkartells Zeta, abgekürzt Z, in der Grenzregion

Schließlich schickte der Staatspräsident das Militär, seither ist die Stadt sicherer geworden. Vermummte Soldaten mit Maschinengewehren patrouillieren auf Pick-ups durch die Straßen. Viele Drogenbosse sind tot oder im Gefängnis, ihre Villen stehen leer und verfallen. Gefährlich ist es vor allem außerhalb der Stadt, in der Wüste und auf den Überlandstraßen.

Vor zwei Jahren hatte sich die Sicherheit so sehr verbessert, dass Cantú sich traute, ein Geschäft aufzumachen. Er eröffnete den "Mojito King", eine im ganzen Grenzgebiet bekannte kubanische Kneipe. Im Eingang hängen Fotos von Che Guevara, drinnen ist dicke Luft: Cantú handelt mit kubanischen Zigarren, die vor allem von US-Amerikanern sehr geschätzt werden. Aus ganz Texas kommen seine Kunden, viele bewahren ihre Cohibas und Montecristos in einem eigens temperierten Zigarrenraum in der Kneipe auf.

Cantús Geschäftsmodell beruht auf einer Marktnische: In den USA ist der Handel mit kubanischen Zigarren wegen des Wirtschaftsembargos verboten. "Einige Kunden tauschten früher die kubanischen Zigarrenbinden gegen mexikanische und schmuggelten ihr Rauchwerk so in die USA", erzählt Cantú. "Aber den meisten war das zu riskant" - die besten Stücke kosten bis zu 100 Dollar.

Dann leitete Obama die Entspannung mit Kuba ein und erlaubte seinen Landsleuten, Zigarren und Rum im Wert von 800 Dollar zollfrei einzuführen. Seither blüht das Geschäft für Cantú. Jetzt fürchtet er, dass Trump die Öffnungspolitik rückgängig macht und die Quote wieder streicht.

Zehntausende Mexikaner leben wie er von dem kleinen Grenzverkehr mit dem großen Nachbarn. Doch ihre Sorgen sind banal angesichts des Dramas, das den Migranten bevorsteht, wenn Trump seine Drohungen wahrmacht. In einer Herberge in der 400 Kilometer entfernten Hauptstadt des Bundesstaates Coahuila, Saltillo, harren 60 mittelamerikanische Wanderarbeiter aus. Im Süden, an Mexikos Grenze zu Guatemala, warten Tausende auf eine Gelegenheit zur Weiterreise nach Norden.

Der Honduraner Nerín Ramírez, 36, ist zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn in Bussen quer durch Mexiko gereist. Es ist sein zweiter Versuch, vor einem Jahr kam er als blinder Passagier mit "La Bestia", wie die Migranten den Güterzug an die Grenze nennen. Kurz vor Piedras Negras fingen ihn die "Zetas" ab, sie forderten 3000 Dollar von jedem Migranten für die Weiterreise. "Jeden der kein Geld hatte, warfen sie vom fahrenden Zug", sagt Ramírez. Er konnte entkommen.

REUTERS Passagiere auf dem Zug "La Bestia"

Jetzt wartet er auf eine Gelegenheit zur Grenzüberquerung in Piedras Negras, er hat Verwandte in Iowa. "Der Rio Bravo steht zu hoch, noch ist es zu gefährlich", sagt er. In seine Heimat will er nicht zurück, dort wird seine Familie von den Maras bedroht, den berüchtigten Jugendbanden.

Etwa 3000 Migranten baten im vergangenen Jahr um Aufnahme in der Herberge, die von der katholischen Kirche verwaltet wird. Die meisten bleiben nur wenige Tage. Sie vertreiben sich die Zeit mit Tischfussball, viele verdingen sich als Tagelöhner, sie brauchen Geld für die Weiterfahrt. Die mexikanische Grenzpolizei hat in der Anlage keinen Zutritt.

Der Migrantenstrom ist zurückgegangen, 2010 nahm die Herberge noch 15.000 Menschen auf. Doch die Überfälle an der Grenze schrecken viele ab, zudem haben die Mexikaner ihre Kontrollen verschärft. Aber zu stoppen sind die Menschen nicht. "Trump kann noch so viele Mauern bauen", sagt Padre José Guadalupe Valdés Alvarado, der katholische Priester von Piedras Negras. "Der amerikanische Traum ist nicht totzukriegen."

Der Geistliche lehnt an der Brüstung oberhalb des Rio Bravo und blickt auf den schäumenden Fluss. "Wenn die Mauer steht, suchen sich die Migranten Stellen, wo die Natur den Bau unmöglich macht - im Gebirge oder in der Wüste", sagt er. "Dann sterben noch mehr Menschen."