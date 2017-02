Polen Unfall auf dem Heimweg - Regierungschefin Szydlo im Krankenhaus

Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo liegt nach einem Autounfall mit leichten Verletzungen im Krankenhaus. Es gehe ihr gut, ihr Zustand sei stabil, sagte ein Regierungssprecher. Genaue Angaben zu ihrem Gesundheitszustand und zur Art ihrer Verletzungen machte er nicht.

Der 53-Jährigen sei "nichts Ernsthaftes" zugestoßen, so dass sie ihr Amt vom Krankenbett aus wahrnehmen könne. Szydlo bleibe die nächste Zeit unter ärztlicher Beobachtung. Es gebe Routineuntersuchungen, hieß es. Wann die Politikerin der national-konservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) das Krankenhaus verlassen kann, sei noch nicht absehbar.

Kollision mit Baum

Szydlos Dienstwagen war am Freitagabend knapp 60 Kilometer westlich von Krakau gegen einen Baum gefahren. Der Fahrer hatte offiziellen Angaben zufolge versucht, einem Kleinwagen auszuweichen.

Szydlos Wagenkolonne sei mit Blaulicht und Sondersignal auf dem Weg in den Heimatort der Regierungschefin im Stadtgebiet von Oswiecim unterwegs gewesen. Nach ersten Untersuchungen in einem Krankenhaus in Südpolen wurde Szydlo mit einem Hubschrauber in ein Militärkrankenhaus in Warschau geflogen.

Bei dem Unfall wurden den Angaben zufolge auch zwei Leibwächter Szydlos verletzt, darunter der Fahrer der Limousine. Einer von ihnen erlitt schwere Beinverletzungen, beide werden im Krankenhaus behandelt. Szydlo war zum Zeitpunkt des Unfalls angeschnallt.

Die Staatsanwaltschaft nahm wegen des Unfalls Ermittlungen auf. Nach Polizeiangaben hat der 21-jährige Fahrer des Kleinwagens bereits seine Schuld eingestanden. Szydlo hatte vor wenigen Tagen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Staatsbesuch empfangen.