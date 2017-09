Reparationsforderung Polnische Bischöfe bangen um gutes Verhältnis zu Deutschland

In der Debatte um mögliche Reparationsforderungen der polnischen Regierung an Deutschland hat die polnische Bischofskonferenz vor einer "Zerstörung" des historisch gewachsenen Vertrauens gewarnt. Die Fragen müssten durch eine "vernünftige Diplomatie" gelöst werden. Das "schwierig erlangte Vertrauen" solle nicht durch das "Wecken negativer sozialer Emotionen" belastet werden, mahnten die Bischöfe in einer Erklärung.

Der Vorsitzende der rechtsnationalen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, hatte die neue Debatte über polnische Reparationsforderungen wegen Weltkriegsverbrechen Ende Juli erneut angestoßen. Regierungschefin Beata Szydlo sagte, ihr Land habe "das Recht auf Reparationen". Außenminister Witold Waszczykowski bezifferte die Forderungen auf etwa 840 Milliarden Euro.

Die deutsch-polnischen Beziehungen seien seit mehr als 25 Jahren durch Aussöhnung geprägt, heißt es in der Erklärung der Bischofskonferenz. Auf der Grundlage der erzielten Versöhnung fordern sie, die "politisch Verantwortlichen" in Polen sollten in den internationalen Beziehungen "auf diesem Kapital aufbauen", "unüberlegte Entscheidungen und selbst hastig ausgesprochene Worte" könnten das Erreichte gefährden.

Bundesregierung lehnt Zahlungen ab

Die Bundesregierung lehnt Reparationszahlungen ab: Der Berliner Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, Polen habe 1953 "verbindlich und mit Wirkung für ganz Deutschland" auf weitere Reparationszahlungen verzichtet und dies in späteren Jahren mehrfach bestätigt. "Es gibt für die Bundesregierung gar keinen Anlass, an der völkerrechtlichen Wirksamkeit des Reparationsverzichts von 1953 zu zweifeln."

Die Reparationsdebatte erfolgt vor dem Hintergrund von Spannungen im Zusammenhang mit einer Justizreform der polnischen Regierung, die von der Europäischen Union abgelehnt wird. Die EU-Kommission drohte der rechtsnationalen Regierung in Warschau wegen ihrer umstrittenen Justizreformen mit der Einleitung eines Verfahrens zum Stimmrechtsentzug auf europäischer Ebene.