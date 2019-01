Polen Danziger Bürgermeister Adamowicz nach Messerattentat gestorben

Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz ist an den Folgen einer Messerattacke gestorben. Der 53-Jährige war am Sonntagabend bei einer öffentlichen Veranstaltung von einem Messerangreifer verletzt worden. "Trotz all unserer Bemühungen haben wir ihn nicht retten können", sagte der Arzt Tomasz Stefaniak.

Nach Angaben des Warschauer Innenministeriums wurde der Politiker nach dem Angriff reanimiert. Anschließend kam er ins Krankenhaus und wurde operiert, wie Adamowiczs Sprecherin Magdalena Skorupka-Kaczmarek sagte.

Die Attacke ereignete sich während des Finales einer landesweiten Spendenaktion, bei der Geld für die Ausstattung von Kinderkrankenhäusern gesammelt wurde. Der Angreifer stürmte Medienberichten zufolge die Bühne und attackierte Adamowicz mit einem Messer. Er soll mehrfach zugestochen haben.

Hinter der Tat wird eine Racheaktion vermutet, wie polnische Medien berichten. Der Mann soll während des Angriffs gerufen haben, dass er unschuldig in Haft gesessen habe, hieß es. Die Agentur PAP meldete unter Berufung auf Videoaufnahmen der Tat, der Angreifer habe der derzeitigen Oppositionspartei Bürgerplattform (PO) die Schuld für seine Haft gegeben. Adamowicz gehörte ihr bis 2015 an. Bei der vergangenen Kommunalwahl im Herbst wurde Adamowicz im zweiten Wahlgang von der Bürgerlichen Koalition, einem Wahlbündnis der PO und der liberalen Partei Nowoczesna, unterstützt. Der 53-jährige Adamowicz war seit 1998 Bürgermeister von Danzig.

Der Angreifer wurde noch auf der Bühne von Sicherheitskräften überwältigt und dann von der Polizei festgenommen. Die Staatsanwaltschaft will ihn heute vernehmen. Außerdem soll er einer psychologischen Untersuchung unterzogen werden. Laut Beamten war der 27-jährige Mann vorbestraft. Er soll in der Vergangenheit an mehreren Bankrauben beteiligt gewesen sein. Er soll mit einer Medienakkreditierung in die Nähe der Bühne gekommen sein, auf der Adamowicz eine Rede hielt.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Innenminister Joachim Brudzinski verurteilten die Tat. EU-Ratspräsident Donald Tusk, Vizekommissionspräsident Frans Timmermans und der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan sprachen Adamowicz ihren Beistand aus.