Aussage vor Gericht in Polen Tusks Triumphzug

Der Zeuge verwandelte die Vorladung in einen Triumphzug. Schon als er am Morgen im Ostseebad Sopot die Bahn nach Warschau bestieg, begrüßten begeisterte Anhänger Donald Tusk mit einem Geburtstagsständchen. 60 Jahre alt wird der Vorsitzende des Europäischen Rates am Samstag. Kein Pole vor ihm hat jemals so eine hohe EU-Position erreicht. Doch am Mittwoch musste Tusk vor dem Militärstaatsanwalt in Warschau aussagen. Es ging um Spionage, die Geheimdienste und um Russland.

Auf Bahnsteig 3 des Hauptbahnhofes in der Hauptstadt, einem hässlichen Betonklotz aus tiefster sozialistischer Zeit, drängten sich zur Ankunft des Zuges um 10.40 Uhr die Fans: Abgeordnete und Mitglieder seiner Partei, der liberalen Bürgerplattform, aber auch Aktivisten des "Komitees zur Verteidigung der Demokratie". Diese außerparlamentarische Bewegung war gegründet worden, als sich die nationalkonservative Regierung anschickte, das Verfassungsgericht zu entmachten.

Etwas verschraubt antwortete Tusk auf Reporterfragen: Er wäre "wohl eine Ausnahme", wenn er behaupten würde, diese Vorladung sei eine rein juristische Angelegenheit und habe keinen politischen Hintersinn. In Polen untersteht die Staatsanwaltschaft dem Justizminister. Und der gehört zur Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), jener nationalistischen Truppe unter der Führung von Jaroslaw Kaczynski, die seit gut eineinhalb Jahren regiert.

Tusk soll aussagen in einem Verfahren um polnisch-russische Geheimdienstkontakte. Diese sollen unter seiner Regierung auf unrechtmäßige Art und Weise zustande gekommen worden sein. Ein abstruser Vorwurf, der wohl vor Gericht nicht haltbar sein wird. In dieser Einschätzung sind sich Warschauer Medien einig.

Mit fast obsessivem Hass verfolgt PiS Tusk

Aber darum geht es der Regierung auch gar nicht. Das Verfahren ist Teil einer Kampagne, Tusk unmöglich zu machen. Am besten soll an ihm der Ruch des Landesverräters kleben bleiben. Mit fast obsessivem Hass verfolgt PiS Tusk. Kürzlich stellte sich die Warschauer Regierung gegen alle anderen EU-Regierungen, als sie gegen eine Verlängerung von Tusks Mandat als Ratsvorsitzender stimmte. Parteichef Kaczynski gibt Tusk sogar eine Mitschuld an dem Flugzeugunglück, bei dem 2010 sein Zwillingsbruder Lech ums Leben kam.

Tusk - so die PiS-Lesart - habe die Flotte der Regierungsmaschinen vernachlässigt, er habe die Ermittlungen zu dem Unglück leichtfertig den Russen überlassen. Im Übrigen habe er viele Male Polens Interessen in Europa verraten. Er sei den Deutschen gegenüber zu ergeben, habe im Land zu wenig für kinderreiche Familien und Alte getan. Er vertrete nur die Interessen einer dünnen Schicht urbaner Globalisierungsgewinnler. Tusk sei vaterlands- und geschichtsvergessen. Er habe bei Privatisierungen polnische Staatsbetriebe verschleudert. Es gibt kaum einen Vorwurf, für den Tusk nicht herhalten muss.

Im PiS-Lager ist Tusk die Projektionsfläche für alle Arten von Ängsten und Sorgen. Tusk - so sagte einmal sehr verräterisch ein PiS-Sprecher - stehe für ein "Europa der Conchita Wurst": verwirrend, gottlos, hedonistisch, provozierend tolerant, kurz - eine Zumutung aus der Sicht patriotischer, katholischer Polen.

Umgekehrt ist Tusk zur Lichtgestalt der PiS-Gegner herangewachsen. Den Weg vom Bahnhof zur Staatsanwaltschaft legte er zu Fuß zurück. Der Marsch in Begleitung Hunderter geriet zur Demonstration gegen die PiS-Regierung, die das innenpolitische Klima verschärft und das Land außenpolitisch isoliert hat.

Tusks Fans hoffen, dass er nach Ende seiner Amtszeit in der EU nach Polen zurückkehrt und an der Weichsel Staatsoberhaupt wird: "Ich stehe dem, was in eurem Lande stattfindet, sehr kritisch gegenüber", rief Tusk ihnen zu. Schon ganz im Wahlkampfmodus sagt er: Hoffnung zu geben sei ihm eine große Freude.