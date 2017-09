Verzicht von 1953 verfassungswidrig Gutachten bestätigt polnische Forderung nach Reparationen von Deutschland

Wegen der Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg erhebt die Regierung in Warschau Reparationsforderungen an Deutschland. Zurecht, heißt es jetzt in einem Gutachten des polnischen Parlaments. Von bis zu 840 Milliarden Euro ist die Rede.