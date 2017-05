Prozess um den Polen Janusz Walus Ein Mörder als Idol

Polnische Hooligans sind berüchtigt - für Gewalt, Hass und Nationalismus. Seit Kurzem haben sie ein neues Idol. Er ist kein Fußballspieler, sondern ein Mörder. Es gibt T-Shirts mit seinem Konterfei zu kaufen: "Halt durch ", oder: "Unser Held". Beim Match von Legia Warschau gegen Lech Posen prangte über einer Tribüne ein Tranparent: "Wir warten auf deine baldige Rückkehr, Bruder."

Die Verehrung gilt Janusz Walus, einem knallharten Rassisten und politischem Attentäter. Walus hat vor 24 Jahren etliche tausend Kilometer von seiner polnischen Heimat entfernt, in Südafrika, den populären schwarzen Kommunistenführer Chris Hani erschossen. Beinahe hätte er damit den halbwegs friedlichen Transformationsprozess in dem Apartheid-Staat zum Scheitern gebracht. Er sitzt seit 24 Jahren in Pretoria im Gefängnis. Am Freitag soll ein Gericht entscheiden, ob er freikommt.

Möglicherweise darf er sogar nach Polen ausreisen. Hooligans und Rechtsextreme können seine Ankunft kaum erwarten. Der Think-Tank "Ausbildungszentrum Powisle" stellt ihn in eine Reihe mit den anti-kommunistischen Partisanen, die noch in den Fünfzigerjahren gegen die Machthaber in Warschau kämpften. Im Sejm, dem Warschauer Parlament, hat sich eine Unterstützergruppe aus der Partei "Kukiz 15" zusammengefunden. Sogar Jan Zaryn, Senator der Regierungspartei PiS, setzt sich für seine Freilassung ein.

Man engagiere sich für Walus vor allem aus "humanitären Gründen", sagt etwa der Abgeornete Robert Mordak. Er äußert ein gewisses Verständnis für die Tat: "Walus hat sein Leben im Kommunismus verbracht. Er reiste nach Südafrika in der Hoffnung auf ein anderes Leben. Diese Trauma aus dem Kommunismus könnte einen Einfluss auf die verbrecherische Tat von Walus gehabt haben."

Ein Mord, damit der Bürgerkrieg eskaliert

1981 war Walus aus Polen nach Südafrika ausgewandert. Zusammen mit dem Vater und seinem Bruder betreibt er dort eine Glasfabrik. Als diese pleitegeht, verdingt sich Walus als Lkw-Fahrer. Er ist glühender Verfechter der Apartheid, zutiefst davon überzeugt, dass die Weißen die Schwarzen beherrschen dürfen. Walus tritt der Afrikaner Weerstandsbeweging bei, einer extrem-rechten Truppe, die Anschläge verübt und es vor allem auf die Führungsebene der Anti-Apartheid-Partei African National Congress abgesehen hat.

Der 10. April 1993 ist ein sonniger, freundlicher Tag in Bocksburg. Bis vor kurzem durften in diesem Stadtteil von Johannesburg nur Weiße wohnen. Aber jetzt ist hier Chris Hani eingezogen, schwarz, 50 Jahre alt, ein radikaler und charismatischer Kommunistenführer. Das Apartheidregime bröckelt, die Machthaber verhandeln mit Nelson Mandela über ihren Abgang.

REUTERS Chris Hani

Und Chris Hani braucht Zeitungen, schlurft im roten Trainingsanzug in die Garage, setzt sich in seinen Toyota Corolla. Seinem Leibwächter hat er frei gegeben, also kurvt er allein ein paar Blöcke weiter zum Dawn Park-Einkaufszentrum. Was er nicht ahnt: Der Tod ist ihm auf den Fersen. Janusz Walus folgt Hani auf die Auffahrt, er will ihm nicht in den Hinterkopf schießen. "Mr. Hani?" Vier Kugeln treffen den Angesprochenen ins Gesicht und den Oberkörper. Er stirbt sofort.

Walus handelt nicht allein. Ein rechter, ehemaliger Parlamentsabgeordneter wird mit ihm verurteilt. Er soll die Waffe beschafft haben. Sein Kalkül: Der Tod des beliebten Hani wird das Land in einem Bürgerkrieg Schwarz gegen Weiß explodieren lassen. Die alte Ordnung der Rassentrennung wird mit der Waffe in der Hand wiederhergestellt.

Doch Mandela kann das Blutbad verhindern. Am Abend nach dem Mord spricht im Fernsehen zu der gespaltenen Nation: "Wir sagen allen Südafrikanern, Schwarzen und Weißen, dass das Morden ein Ende haben muss. Unser Schmerz und unsere Wut sollten nicht denen in die Hände spielen, die uns die Freiheit verweigern, für die Chris Hani sein Leben gegeben hat."

Es sind ausgerechnet die Hinweise einer weißen Südafrikanerin, die zu Walus Verhaftung kurz nach dem Mord führen.