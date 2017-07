Umstrittene Justizreform EU-Kommission leitet Verfahren gegen Polen ein

Im Streit um die umstrittene Reform des polnischen Gerichtswesens hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Das teilte die Kommission mit.

Ein Vertragsverletzungsverfahren kann zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof und empfindlichen Geldstrafen führen. Polen habe nun einen Monat Zeit, zu reagieren, so die EU-Kommission.

Poland : infringement procedure over measures affecting judiciary launched. Polish authorities have 1 month to reply https://t.co/DE8Das9XNX — European Commission (@EU_Commission) 29. Juli 2017

In Polen hat die regierende PiS-Partei in den vergangenen Wochen vier Gesetze verabschiedet, die nach Ansicht der EU-Kommission Rechtsstaat und Gewaltenteilung in dem ostmitteleuropäischen Mitgliedsland bedrohen. Vergangenen Mittwoch kündigte die Behörde deshalb an, ein Vertragsverletzungsverfahren zu eröffnen.

Gegen Polen läuft bereits seit Anfang 2016 ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, weil die Regierung aus Sicht der Kommission die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts beschnitt. Auf zwei Empfehlungen hat Warschau aus Sicht der EU bislang nicht zufriedenstellend reagiert. Nun schickt Brüssel eine dritte Empfehlung an Warschau.