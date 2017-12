Nach EU-Entscheidung Polen kritisiert Sanktionsverfahren

Die EU-Kommission leitet ein Sanktionsverfahren gegen Polen ein, da sie die Justizreform der Warschauer Regierung als eine Gefährdung von Grundwerten der Europäischen Union betrachtet. Das polnische Außenministerium hat die Entscheidung nun kritisiert.

Der Beschluss habe politischen und nicht rechtlichen Charakter, erklärte das Ministerium. Die Entscheidung belaste die gegenseitigen Beziehungen unnötigerweise und erschwere den Aufbau von gegenseitigem Vertrauen und Einigkeit.

Polens Außenminister Witold Waszczykowski erklärte, sein Land sei bereit für Gespräche, werde seine Position vor dem höchsten europäischen Gericht aber auch verteidigen.

Ungarn nennt Entscheinung "inakzeptabel"

Damit reagierte die nationalkonservative Warschauer Regierung auf den Beschluss Brüssels, erstmals in der Geschichte der EU-Gemeinschaft das Verfahren nach Artikel 7 der EU Verträge einzuleiten. Dieses kann bis zum Entzug der Stimmrechte Polens im EU-Ministerrat führen.

Eine Sprecherin der polnischen Regierungspartei PiS äußerte die Vermutung, die Entscheidung könne mit Polens Weigerung zu tun haben, muslimische Flüchtlinge aufzunehmen. Das Land werde allerdings ohnehin Rückhalt durch eine andere EU-Nation erfahren: "Wir wissen, dass Ungarn jegliche EU-Sanktionen gegen Polen blockieren wird", sagte sie.

Ungarns stellvertretender Regierungschef Zsolt Semjen bestätigte diese Eintschätzung. Er erklärte nach der Entscheidungsverkündung, diese sei inakzeptabel und verletzte die Unabhängigkeit Polens. Daher werde Ungarn im Europäischen Rat sein Veto gegen den Beschluss einlegen und Polen verteidigen.

Warschau gibt sich gelassen

Außenminister Waszczykowski erklärte außerdem mit Blick auf die umstrittene Reform des Justizwesens: "Wir führen keine revolutionären Veränderungen ein, sondern importieren, was es in anderen EU-Ländern längst gibt." Allerdings sagte Waszczykowski nicht, um welche es sich dabei handelt. Seine Regierung werde keine "doppelten Standards" akzeptieren, nämlich, dass in "sogenannten alten Demokratien" akzeptabel sei, was Polen jetzt verboten werden solle.

Auch Justizminister Zbigniew Ziobro gab sich gelassen. "Ich nehme das mit Ruhe zur Kenntnis", sagte er. Warschau scheint sich sehr sicher zu sein, dass das Verfahren keine Sanktionen gegen Polen hervorbringen wird. Der Grund: Nicht nur Ungarn unterstützt Polen. Es ist auch unklar, ob Tschechien unter einer neuen Regierung des populistischen Milliardärs Andrej Babis und Österreich mit der FPÖ an der Macht einen Sanktionsbeschluss tragen werden.