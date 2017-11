Geld für Sozialarbeiter Polen kündigt Hilfe für Obdachlose in Berlin an

Nach Schätzungen der polnischen Regierung leben etwa 2000 ihrer Staatsbürger ohne feste Bleibe in der deutschen Hauptstadt. Deshalb will sie nun Hilfe nach Berlin senden - und künftig Sozialarbeiter dort finanzieren. "Im kommenden Jahr werden mit Hilfe polnischer Gelder Sozialarbeiter in Berlin Polen in Not aufsuchen und sie beraten", sagte Dariusz Pawlos, Presseattaché der polnischen Botschaft.

Demnach ist noch unklar, wann und wie viele polnische Sozialarbeiter zum Einsatz kommen. Die Fachkräfte sollen Pawlos zufolge "mit den Obdachlosen reden und Hilfen oder eine Heimfahrt vermitteln". Der polnische Botschafter Andrzej Przylebski nehme das Thema "sehr ernst". Es seien zudem Gespräche mit dem Berliner Senat geplant.

Der "Berliner Zeitung" sagte Pawlos, polnische Nichtregierungsorganisationen könnten nun Geld für Hilfsprojekte im Ausland beantragen, wenn sie mit einer Partnerorganisation zusammenarbeiten. So könnte die Stiftung Barka mit Hilfe des neuen Etats im kommenden Jahr ihre Arbeit in Deutschland aufnehmen. Barka könnte nach Angaben von Pawlos mit den Vereinen Klik und Gangway kooperieren, die sich in Berlin um obdachlose Menschen kümmern.

"Dass wir als Organisation genannt werden, ist erst einmal positiv", sagte Alexandra Post, Mitglied der Klik-Leitung. Sie fordert vor allem mehr Mittel für schon bestehende Organisationen, die polnischsprachige Sozialarbeiter beschäftigen und sich seit Jahren Expertise aufbauen. Zudem müsse sich die Botschaft mehr einbringen in konkreten Einzelfällen von polnischen Staatsbürgern, die in Berlin keinen Zugang zu existenzsichernden Maßnahmen erhalten.

6000 Obdachlose in Berlin aus Osteuropa

Die Zahl der Obdachlosen schnellt in Berlin seit Jahren nach oben. Derzeit bringen die Behörden fast 31.000 wohnungslose Menschen unter. Ausländern stehen solche Wohnhilfen nur in Einzelfällen zur Verfügung. Das gleiche gilt für Suchthilfeangebote. Dabei stammt mehr als die Hälfte der bis zu 6000 Obdachlosen in der Hauptstadt aus Osteuropa.

Nach den polnischen Staatsbürgern bilden Rumänen und Bulgaren die größten Gruppen osteuropäischer Obdachloser in Berlin. Frühere Gespräche des Senats mit Botschaften osteuropäischer Staaten blieben nach Angaben der Sprecherin von Berlins Sozialsenatorin Elke Breitenbach bislang ergebnislos.

Auch polnische Medien berichten vermehrt über die Zustände in Berlin. Inzwischen sei der Staatsetat für Auslandspolen erhöht und für Sozialarbeit geöffnet worden, sagte Presseattaché Pawlos.