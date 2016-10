Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Drei Monate hatte die polnische Regierung Zeit, und erst wenige Stunden vor Ablauf des Ultimatums traf der Brief aus Warschau in Brüssel ein. Er enthielt, für Beobachter wenig überraschend, ein erneutes Nein: Die Forderungen Brüssels zur Änderung der umstrittenen Justizreform seien völlig ungerechtfertigt.

Die Regierung werde "keine Empfehlungen in das polnische Rechtssystem übernehmen, die inkompatibel mit den Interessen des polnischen Staats und seiner Bürger sind", sagte Premierministerin Beata Szydlo nach Berichten polnischer Medien.

In dem Konflikt geht es vor allem um das polnische Verfassungsgericht. Brüssel wirft Warschau vor, die Veröffentlichung von Urteilen des Gerichts ebenso zu verweigern wie die Vereidigung dreier Richter, die noch von der Vorgängerregierung ernannt wurden. Außerdem hat die Regierung der rechtskonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) eine Justizreform angestoßen, die nach Ansicht der Kommission das Verfassungsgericht beeinträchtigt.

In einer am Donnerstagabend veröffentlichten Erklärung des polnischen Außenministeriums heißt es, man habe einen objektiven und respektvollen Dialog erwartet. "Aber uns ist klar geworden, dass die Einmischungen in die inneren Angelegenheiten Polens nicht von solchen Prinzipien geleitet sind." Im Schlusssatz wirft das Ministerium der EU-Kommission Ahnungslosigkeit vor: Ihre Empfehlungen seien "Ausdruck einer unzureichenden Kenntnis der Funktionsweise des polnischen Rechtssystems".

Ein Sprecher der EU-Kommission äußerte sich am Freitag zurückhaltend. Man werde den Brief aus Warschau sorgfältig prüfen, aber noch nicht über weitere Schritte spekulieren.

"Systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit"

Die Kommission hat im Sommer ein formelles Verfahren eingeleitet, weil sie im Vorgehen Warschaus eine "systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit" sieht. Es ist das erste Mal, dass der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus gegen einen EU-Mitgliedstaat eingesetzt wird.

Die letzte Stufe dieses Verfahrens war die Empfehlung der Kommission, der Polen nun nicht gefolgt ist. Der nächste Schritt wäre nun die Aktivierung von Artikel 7 des EU-Vertrags, was im Extremfall zur Aussetzung der Stimmrechte Polens führen könnte. Dass es zu dieser sogenannten nuklearen Option kommt, gilt als unwahrscheinlich: Notwendig wäre ein einstimmiger Beschluss der EU-Mitgliedstaaten, und die rechtskonservative Regierung Ungarns hat bereits deutlich gemacht, dass sie in einem solchen Fall nicht gegen Polen stimmen würde.

Letzter Schritt vor der "nuklearen Option"

Allerdings gibt es vorher doch noch eine letzte mögliche Eskalationsstufe: Im ersten Schritt des Artikel-7-Verfahrens kann der EU-Ministerrat eine "eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung" der EU-Grundwerte feststellen. Dazu bedarf es keiner Einstimmigkeit, sondern nur einer Vierfünftelmehrheit der Mitgliedstaaten und der Zustimmung des Europaparlaments. Eine solche Erklärung wäre ein Debakel für Polens Regierung, da sie dann nicht mehr nur die Kommission, sondern auch die große Mehrheit der EU-Staaten gegen sich hätte.

Ob die aber eine solche Zuspitzung des Konflikts riskieren wollen, ist fraglich. Schließlich wollen die Briten bis März ihren offiziellen Austrittsantrag stellen, was den Beginn der Brexit-Verhandlungen markiert. An der Eröffnung einer weiteren Front gibt es in der EU deshalb nur begrenztes Interesse. Andererseits hat sich die Kommission mit Unterstützung des Europarats klar positioniert: Das Verhalten der polnischen Regierung könne nicht geduldet werden. Ein Rückzieher wäre ohne Gesichtsverlust kaum möglich.

Zugleich aber sinkt nun der Druck auf die Kommission, den Streit weiter zu eskalieren - denn der nächste Schritt, der Antrag auf Aktivierung von Artikel 7, kann auch vom Ministerrat oder vom EU-Parlament gestellt werden. Sollte nun erst einmal gar nichts geschehen, wäre die Kommission dafür zumindest nicht mehr allein verantwortlich.

Zusammengefasst: Die polnische Regierung weigert sich weiterhin, den Empfehlungen der EU-Kommission zur Änderung ihrer Justizreform zu folgen. Dem restlichen Europa gehen nun langsam, aber sicher die Optionen aus. Das nun mögliche Verfahren ist heikel - und in Brüssel ist wegen der Brexit-Lage eine weitere Eskalation kaum gewünscht.