Streit mit Brüssel Polens Premier will EU-Verfahren abwenden

Mateusz Morawiecki, seit Dezember Regierungschef in Polen, will Warschaus Politik in Brüssel besser erklären. Im SPIEGEL-Gespräch deutet er Chancen für einen Kompromiss in der Frage der Rechtsstaatlichkeit an.

REUTERS Mateusz Morawiecki