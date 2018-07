Justizreform Polens Oberste Richterin ist zwangspensioniert - und kommt trotzdem zur Arbeit

Per Gesetzesänderung schickt Polen 27 Richter in den Ruhestand. Die Reform sorgt in der EU für scharfe Kritik. Auch Richterin Malgorzata Gersdorf dürfte nicht mehr arbeiten - doch sie wehrt sich.