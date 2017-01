Parlamentsblockade in Polen beendet Keiner bleibt sitzen

Eine Schicht im Sejm dauerte zwölf Stunden. So lange saßen Abgeordnete der Opposition jeweils auf den Stufen zur Rednerplattform im polnischen Parlament. Manche arbeiteten am Laptop, andere plauderten, Essen bestellten sie von außen. Weihnachten und Silvester durfte jeder mal nach Hause, es gab Kuchen, den Unterstützer geschickt haben.

Noch am Mittwoch verhinderte die Mahnwache, dass die nationalkonservative Mehrheit einfach zur Tagesordnung übergehen konnte. Sejm-Marschall Marek Kuchcinski vertagte die erste Sitzung im neuen Jahr nach nur vier Minuten.

Am Donnerstagmittag war dann Schluss. Der Parteivorstand der liberalen Bürgerplattform beendete die Besetzung. Jaroslaw Kaczynski, Parteichef der Konservativen und heimlicher Herrscher Polens, frohlockte: "Endlich hat diese Farce ein Ende, wir kehren zu zivilisierten Normen zurück."

Genau 27 Tage lang hatte die spektakuläre Protestaktion im polnischen Parlament gedauert. Doch für die Opposition ist es eine politische Niederlage geworden. Am Ende wussten die Abgeordneten auf der Rednerplattform selbst nicht mehr so recht, wofür sie dort eigentlich standen, notierten Beobachter in Warschau. Die regierende Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), in Brüssel wegen undemokratischen Gebahrens unter Verdacht, triumphiert.

Es war der 16. Dezember, als es zum Tumult kam. Die PiS wollte neue Regeln für die Medien im Parlament einführen, die die Berichterstattung erheblich eingeschränkt hätten. Ein Redner der Opposition demonstrierte dagegen, der Sejm-Vorsitzende schloss ihn aus und seine Fraktion stürmte die Kanzel. Nach einem lauten Wortwechsel verließen die PiS-Mehrheit und einige Verbündete den Saal - und beschlossen in einem Nebenraum den Haushalt 2017.

Die Blockade ging vielen Polen mit der Zeit auf die Nerven

Dieses Verhalten bestätigt in den Augen der Opposition Befürchtungen, die national-konservative Regierung wolle Polen schleichend in ein autoritäres Regime verwandeln. Hatte Kaczynskis Truppe nicht etwa schon das Verfassungsgericht unter seine Kontrolle gebracht und dazu noch geschwächt - und dafür sogar ein Rechtsstaatlichkeitsverfahren aus Brüssel in Kauf genommen? Hatte PiS nicht rigoros staatliche Konzerne und vor allem Medien mit den eigenen Leuten besetzt?

Doch je länger die Blockade währte, desto unklarer wurde eigentlich, worauf sie politisch zielte: Das strenge Regelwerk für die Presse hat PiS mittlerweile zurückgenommen, zumindest vorläufig. Und selbst wenn sie auf die Forderung der Blockierer eingegangen wäre, die Abstimmung über das Budget zu wiederholen - PiS regiert mit einer soliden Mehrheit und hätte den Haushalt auf jeden Fall durchgesetzt.

Die Blockade ging vielen Polen mit der Zeit auf die Nerven. In einer Umfrage etwa sagten nur knapp sechs Prozent, dass sie die Aktion bedingungslos gut finden. Der Protest verkam zur heroischen Pose, ohne Gesichtsverlust war die Aktion kaum zu beenden. Zumal die PiS Unnachgiebigkeit demonstrierte und noch Mittwochabend den Haushalt durch den Senat brachte.

Jetzt triumphiert Kaczynski. Möglicherweise will er die unbeliebte Blockade nutzen, die polnische Demokratie noch weiter zurückzubauen. Unheilvoll klang jedenfalls seine Ankündigung vor den Kameras. "Es müssen Folgerungen gezogen werden", sagte er: "Die Justiz wird sich damit beschäftigen, was mit den Okkupanten geschieht." Polens Generalstaatsanwalt untersteht - auch das eine Neuerung der Nationalkonservativen - dem PiS-Justizminister.