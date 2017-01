Polen Opposition gibt Parlamentsblockade auf

Die polnische Regierung wollte die Medienberichterstattung im Parlament beschränken. Die Opposition entschloss sich daraufhin, das Parlament zu blockieren. Der Protest begann vor knapp vier Wochen, am 16. Dezember.

Nun haben sich die Kontrahenten offenbar teilweise geeinigt. Die Blockade ist aufgehoben. "Wir haben den Medienzugang zum Parlament wieder sichergestellt, deswegen setzen wir unseren Protest aus", sagte der Parteivorsitzende der Bürgerplattform (PO), Grzegorz Schetyna. Auf die Forderung, die Haushaltsberatungen wieder aufzunehmen, ging die Regierung aber nicht ein.

Noch am Mittwoch hatten demonstrierende Oppositionsvertreter und die PiS sich trotz stundenlanger Beratungen zunächst nicht einigen können. Die konservative Regierung wollte ursprünglich erreichen, dass Journalisten keine Fotos oder Videos mehr im Plenarsaal machen dürfen. Damit wäre es nicht länger möglich, Regelverstöße von Abgeordneten zu dokumentieren. Stattdessen sollten nur noch der offizielle Videodienst des Parlaments Bilder aus dem Plenarsaal verbreiten dürfen. Journalisten sollen in einem Pressezentrum in einem anderen Gebäude untergebracht werden, sodass sie den Abgeordneten nicht mehr über den Weg laufen.

Keine Einigung gab es hingegen bei der Forderung der Opposition, die Haushaltsberatungen erneut aufzunehmen. Das Budgetgesetz war wegen dem im Hauptsaal des Parlaments in einem Nebensaal verabschiedet worden. Das sei unrechtmäßig geschehen. "Die Bedingungen waren skandalös", sagte der PO-Abgeordnete Rafal Trzaskowski. Mehrere Oppositionsabgeordnete seien nicht in den Saal gelassen worden, hieß es. PO-Verteter Schetyna forderte außerdem Staatschef Andrzej Duda auf, das von der Regierungsmehrheit verabschiedete Gesetz über den Haushalt 2017 nicht zu unterzeichnen. Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) widersprach dieser Darstellung.

Obwohl die Besetzung des Plenarsaals vorerst beendet ist, nimmt das Parlament seine Arbeit erst am 25. Januar wieder auf, wie Parlamentspräsident Marek Kuchcinski sagte. "Wir brauchen eine vertiefte Analyse dessen, was sich in den vergangenen Wochen im Sejm abgespielt hat", sagte er.

Die nationalkonservative Regierung hat seit ihrem Amtsantritt vor rund einem Jahr eine Reihe von Reformen umgesetzt, die nicht nur von der Opposition, sondern auch von der EU als Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit kritisiert werden. Die EU-Kommission leitete im Januar gegen Polen - und erstmals überhaupt gegen einen Mitgliedstaat - eine Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit ein.