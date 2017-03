Nach EU-Gipfel-Blamage Polen schimpft über "deutschen" Tusk

Als am vergangenen Samstag die polnischen Skispringer im finnischen Lahti den WM-Titel im Mannschaftsspringen holten, war die Freude von Andrzej Duda groß. "Bravo! Bravo! Bravo!", twitterte der polnische Staatspräsident sofort. Einen Tag später gratulierte er per Twitter auch den polnischen Leichtathleten für deren erfolgreichen Auftritt bei der Hallen-Europameisterschaft in Belgrad.

Doch Donald Tusk gratulierte Duda nicht. Weder in den sozialen Netzwerken noch auf der offiziellen Internetseite des polnischen Präsidialamtes fand sich ein Kommentar oder gar Glückwunsch an seinen Landsmann, der am gestrigen Donnerstag für weitere zweieinhalb Jahre als EU-Ratspräsident bestätigt wurde. Immerhin eines der wichtigsten Ämter innerhalb der Europäischen Union. Schließlich, mit 24 Stunden Verspätung, lieferte Duda den Glückwunsch nach.

Das Zögern zeigt, wie groß der Widerwille der aktuellen PiS-Regierung in Warschau gegen die Wiederwahl von Donald Tusk war. Und es ist auch nicht nur verletzte Eitelkeit, die da durch die beim Brüsseler Gipfel erlittene diplomatische Niederlage zum Vorschein kommt. Nein, das lange Schweigen offenbart auch das einfache Freund-Feind-Denken, das die Politik von Jaroslaw Kaczynski und seiner Partei für nationalkonservatives Recht und Gerechtigkeit bestimmt. Wer nicht für uns ist, ist kein wahrer Pole, lautet die simple Formel der PiS.

Rhetorisch unter Beweis gestellt hat es am gestrigen Abend der allmächtige PiS-Vorsitzende Kaczynski im polnischen Parlament. Als die Opposition die Wiederwahl des EU-Ratspräsidenten mit "Donald Tusk"-Rufen feierte, grollte Kaczynski vom Rednerpult: "Ihr seid heute eine ausländische Partei. Ihr kompromittiert Polen! Ihr seid gegen Polen!" Nicht anders reagierten PiS-nahe Medien auf die Wahl von Donald Tusk. "Der deutsche Kandidat wurde erneut EU-Ratspräsident", titelte beispielsweise das rechte Internetportal Niezalezna.pl. Eine Sprachregelung, die seit vergangenem Samstag, als Polen offiziell Janusz Saryusz-Wolski zu seinem Kandidaten für das Amt des EU-Ratspräsidenten erklärte, in regierungsnahen Medien Usus ist.

"Druck des deutschen Diktats"

Mit solchen antideutschen Tönen versucht die PiS aber nicht nur die polnische Opposition zu diskreditieren, sondern seit gestern auch die Europäische Union. "Wir wissen jetzt, dass es eine EU unter dem Diktat Berlins ist", schimpfte Außenminister Witold Waszczykowski in einem Interview für das Nachrichtenportal wPolitye.pl. Nicht anders titelten heute auch die anderen regierungsnahen Medien.

"Europa knickte unter dem Druck des deutschen Diktats ein", hieß es auf der Titelseite der Tageszeitung "Gazeta Polska Codziennie". Schlagzeilen, die für das deutsch-polnische Verhältnis sowie die nahe Zukunft der Europäischen Union, der nationalkonservative Politiker nun Demokratiedefizite vorwerfen, nichts Gutes verheißen lassen.

Die antideutschen und EU-kritischen Töne lassen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die PiS-Regierung gestern eine schwere diplomatische Niederlage erlitten hat. Was auch einige konservative Journalisten offen zu Wort bringen. "Durch den einsamen Widerstand gegen Tusk testeten wir die Stärke der polnischen Diplomatie. Der Test fiel fatal aus", analysierte beispielsweise "Lukasz Warzecha". Doch der Großteil des konservativen Lagers versucht mit allen Mitteln, das Brüsseler Desaster als einen Erfolg darzustellen. "Polen hat endlich gezeigt, dass es eine selbstbewusste, nationale Außenpolitik führt", lautet der Grundtenor.

"Schallende Ohrfeige"

Ganz anders urteilen dagegen die liberalen Medien. Als eine "schallende Ohrfeige" bezeichnet die "Gazeta Wyborcza" die gestrigen Ereignisse und prophezeit eine neue Eiszeit zwischen Warschau und seinen europäischen Partnern. Einer Analyse, der man bezüglich der Kommentare von PiS-Politikern und regierungsnahen Medien nicht widersprechen kann.

Dass selbst Viktor Orbán, ein sonst treuer Verbündeter von Jaroslaw Kaczynski, für Tusk stimmte, stieß bei vielen PiS-Politikern auf Unmut. Außenminister Waszczykowski will nun gar prüfen lassen, ob im Vorfeld der Wahl nicht Druck auf die EU-Staaten ausgeübt wurde.

Im Aufschwung fühlt sich dagegen die Opposition. Grzegorz Schetyna, ehemaliger Außenminister und heutiger Vorsitzender der Tusk-Partei Bürgerplattform kündigte heute an, dass seine Partei nächste Woche einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von Beata Szydlo stellen wird. "Weil diese Regierung Polen aus der EU führt", wie es zur Begründung heißt.

Wegen der klaren Mehrheitsverhältnisse im Sejm hat der Misstrauensantrag zwar wenig Chancen auf Erfolg, doch innenpolitisch könnte er der Oppositionspartei langfristig helfen. In mehreren polnischen Städten feierten gestern Menschen die Wiederwahl von Donald Tusk zum EU-Ratspräsidenten und protestierten so gegen die EU-Politik der Regierung in Warschau.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, der polnische Präsident Duda habe Ratspräsident Tusk nicht gratuliert. Unmittelbar nach Erscheinen des Artikels veröffentlichte das Präsidialamt dann doch noch einen Glückwunsch - mit 24 Stunden Verspätung.