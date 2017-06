Gedenkpolitik Polen will Sowjet-Denkmäler in Atombunker einlagern

Nationale Erinnerungspolitik mit Gegenwartsbezug: Polen will Denkmäler für die sowjetische Armee abbauen und in einem Bunker einlagern, in dem zu Sowjetzeiten Atomraketen gelagert wurden.

Der genaue Ort: das Museum über den Kalten Krieg in der nordwestpolnischen Stadt Podborsko. Das Museum sei ausgewählt worden, weil dort früher Atomwaffen stationiert gewesen seien, "die die demokratische Welt hätten zerstören können", erklärte das Institut für Nationales Gedenken in Warschau nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP.

"Wir können die Glorifizierung des totalitären sowjetischen Regimes nicht akzeptieren", sagte der Präsident des Instituts, Jaroslaw Szarek. Polens rechtskonservative Regierung hatte vergangenes Jahr beschlossen, alle Symbole der früheren sowjetischen Vorherrschaft aus dem öffentlichen Raum zu verbannen.

Das Institut für Nationales Gedenken wurde beauftragt, mehr als 200 Denkmäler aus Sowjetzeiten abzubauen. Denkmäler auf Friedhöfen mit den sterblichen Überresten von sowjetischen Soldaten sollen allerdings dort belassen und "mit dem größten Respekt geschützt" werden, so Szarek.

In Russland war der Abbau sowjetischer Denkmäler in Polen in den vergangenen Jahren immer wieder auf scharfe Kritik gestoßen. Die Spannungen im Verhältnis zwischen Moskau und Warschau haben sich durch Russlands Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Frühjahr 2014 verschärft.

Warschau stellt sogar seit einiger Zeit bewaffnete Heimatschutzverbände auf, die vermeintliche russische Angriffe abwehren sollen.