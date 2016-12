Internationale Politiker, Aktivisten, Freiheitskämpfer Wer ist die politische Persönlichkeit 2016?

Er: Der Proto-Populist, der erst behauptet, twittert, pöbelt - und sich dann um die Folgen schert (oder eben auch nicht). Sie: Sinnbild des politischen Establishments, kühl, kalkuliert, vernetzt. Beide wollten ins Weiße Haus. Das Duell Donald Trump gegen Hillary Clinton hat 2016 die USA und die Welt tief bewegt.

Doch auch in Asien, Afrika, in Großbritannien und in Russland gab es Persönlichkeiten, die Schlagzeilen machten und Geschichte schrieben.

Wählen Sie hier aus einer Zusammenstellung von Spitzenpolitikern, Siegern und Verlierern und einflussreichen Aktivisten ihre politische Persönlichkeit international des alten Jahres.

So geht's: Klicken Sie auf die Person, die Ihrer Meinung nach 2016 mehr politischen Einfluss hatte. Die Alternative verschwindet, eine neue Person erscheint. Am Ende bleibt Ihr Favorit übrig.