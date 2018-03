"Stormy Daniels" Pornodarstellerin reicht Klage gegen Trump ein

Seit Wochen taucht Pornodarstellerin Stephanie Clifford in den Schlagzeilen auf, sie behauptet, im Jahr 2006 eine Affäre mit Donald Trump gehabt zu haben. Mal ging es um Geld, das Trumps Anwalt ihr überwies. Ein anderes Mal um eine Vertraulichkeitsvereinbarung, die sie unterschrieben hatte. Nun ist "Stormy Daniels" - so der Künstlername Cliffords - wieder Thema in den US-Medien: Sie reichte am Dienstag Klage gegen den US-Präsidenten ein.

Clifford behauptet nach Darstellung ihres Anwalts, nicht Trump, sondern bloß dessen Anwalt Michael Cohen habe eine Vereinbarung zur Nichtveröffentlichung von Details einer sexuellen Begegnung zwischen Trump und der Schauspielerin unterschrieben. Damit sei aus ihrer Sicht die Abmachung, nicht öffentlich über das Thema zu reden, "hinfällig und nichtig", heißt es in den Gerichtsunterlagen.

Mit der Klage will Clifford erreichen, dass die Erklärung für ungültig erklärt wird. Damit könnte sie sich an die Öffentlichkeit wenden, ohne juristische Konsequenzen fürchten zu müssen.

Was in der Klageschrift steht

In der 28-seitigen Klageschrift erläutert Clifford, wie es zur Unterzeichnung der Vereinbarung kam. Demnach wollte sie sich im Oktober 2016 an die Medien wenden - zu einer Zeit, als Trumps "Grab them by the pussy"-Tonband öffentlich wurde und mehrere Frauen ihm Belästigung vorwarfen. Trump und sein Anwalt Cohen hätten daraufhin "auf aggressive Weise" versucht, das zu verhindern, heißt es in dem Schreiben.

Cohen habe eine Abmachung aufgesetzt, es wird in der Klageschrift als "Hush Agreement" bezeichnet. Darin sei Clifford unter dem Alias "Peggy Peterson" geführt worden und Trump als "David Dennison". Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl hätten Clifford und Cohen die Schweigevereinbarung unterzeichnet - nicht aber Trump. Damit, so die Argumentation von Cliffords Anwalt, sei das "Hush Agreement" ungültig.

Clifford behauptet in der Klageschrift zudem, dass die Versuche, sie "zum Schweigen zu bringen", um "Trump zu schützen" noch immer anhalten würden.

AP Anwalt Michael Cohen

Trumps Anwalt Cohen, der als sein "Problemlöser" beschrieben wird, hatte im Februar erklärt, er habe 130.000 Dollar an Clifford aus eigener Tasche gezahlt. Zum Zweck der Zahlung äußerte er sich nicht. Medienberichten zufolge handelt es sich um Schweigegeld, damit Clifford sich nicht öffentlich äußert. Die Zahlung erfolgte 2016 und damit mitten im Präsidentschaftswahlkampf Trumps. Das macht den Fall politisch.

Das Promi-Magazin "InTouch" hatte im Februar ein Interview mit Clifford veröffentlicht, in dem sie von der angeblichen Begegnung mit Trump im Jahr 2006 berichtet. Ein Jahr zuvor hatten Donald Trump und Melania geheiratet. Im Januar 2018 berichtete als Erstes das "Wall Street Journal" von dem mutmaßlichen Schweigegeld.