Erneute Kandidatur Milos Zemans in Tschechien Die schlimmste Wahl

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Beim Besuch eines Weinkellers lautete sein Trinkspruch: "Tod den Abstinenzlern und Vegetariern!" Auf einem Gipfeltreffen beklagte er die Vielzahl an Journalisten: "Man sollte sie liquidieren!" Als er einmal gefragt wurde, wie er den Regierungschef ablösen würde, höhnte er: "Es gibt den demokratischen Weg. Und es gibt den undemokratischen. Kalaschnikow."

Wenn Tschechiens Staatspräsident Milos Zeman scherzen will, geht es häufig daneben - er wirkt dann, als habe er sich nicht im Griff. Doch vieles, was der 73-Jährige äußert, ist ein bewusstes Spiel mit Ressentiments oder kalkulierte Provokation. Er findet, dass Muslime grundsätzlich nicht integrierbar und die meisten Roma unabänderbar "arbeitsscheu" seien. (Lesen Sie hier eine Reportage über ein Wohnprojekt für Roma in Tschechien.)

Die Vertreibung der Sudetendeutschen rechtfertigte Zeman mit den Worten, sie sei doch immerhin "milder als die Todesstrafe" gewesen. Die Annexion der Krim bezeichnete er in einer Rede vor dem Europarat, dem höchsten europäischen Menschenrechtsgremium, als "vollendete Tatsache" und schlug vor, die Ukraine könne mit russischem Gas und Öl entschädigt werden.

Milos Zeman pöbelt gern, hasst politische Korrektheit und positioniert sich konsequent als einsamer Kämpfer gegen das angeblich durch und durch korrupte tschechische und europäische Establishment. Einen "Anti-Havel" nennen ihn Kritiker - den Gegenentwurf zu seinem Vorgänger, dem Bürgerrechtler und Intellektuellem Václav Havel. Zeman selbst sieht sich als "Präsident der zehn Millionen" - Tschechien hat zehneinhalb Millionen Einwohner. Mit dieser Programmatik gewann er vor fünf Jahren die erste direkte Präsidentschaftswahl des Landes.

Nun tritt Zeman für eine zweite Amtszeit an. Seine Chancen stehen gut: Bei der Präsidentschaftswahl am Freitag und Samstag ist er der Favorit, in Umfragen liegt er deutlich vor allen anderen Kandidaten. Allerdings wird es in zwei Wochen voraussichtlich eine Stichwahl geben, da Zeman laut allen Prognosen im ersten Durchgang nicht auf die Hälfte, sondern nur gut 30 Prozent der Stimmen kommt. Und dann könnte es knapp werden. Denn Zemans Persönlichkeit und sein Auftreten haben Tschechien in den letzten Jahren zusehends gespalten - etwa die Hälfte der Wähler will ihn auf keinen Fall noch einmal im Amt sehen.

"Wahl für oder gegen Zeman"

Sein Kontrahent heißt in der zweiten Runde vermutlich Jiri Drahos, der in Umfragen Platz zwei belegt - ein parteiloser Professor für physikalische Chemie und ehemals Vorsitzender der tschechischen Akademie der Wissenschaften. Der 68-Jährige ist der persönliche wie politische Gegenentwurf zu Zeman und präsentiert sich auch so: ein besonnener und gemäßigt konservativ orientierter Mann, der sich bemüht, auch bei heiklen Themen wie Migration oder Euro-Einführung keine populistischen, sondern gut argumentierte Antworten zu geben. Insgesamt allerdings spielten nicht so sehr Zemans Gegenkandidaten eine Rolle, sagt der Politologe Jiri Pehe, der die New York University in Prag leitet, im Gespräch mit dem SPIEGEL. "Diese Präsidentschaftswahl ist vor allem eine Wahl für oder gegen Zeman."

Der Präsident hat in Tschechien zwar nur eine repräsentative Rolle und wenig Befugnisse, allerdings traditionell eine große nationale Symbolwirkung. Deshalb kann er die öffentliche Stimmung im Land weitaus mehr beeinflussen als beispielsweise der deutsche Bundespräsident. Ebenso wie seine Vorgänger Václav Havel und Václav Klaus hat das auch Milos Zeman praktiziert, dabei aber in noch größerem Maße polarisiert, als es die Tschechen schon von seinem Vorgänger Klaus gewohnt waren, der als heftiger Euroskeptiker auffiel.

Zeman befand sich praktisch im Dauerwahlkampf-Modus und punktete bei einem großen Teil der Öffentlichkeit mit Sprüchen gegen Migranten, den Islam oder das Establishment. "Er hat in zynischer und populistischer Weise mit seinen provokativen Bemerkungen immer genau das öffentliche Klima geschaffen, das er brauchte, um sagen zu können, die Elite und die Medien seien gegen ihn, wenn er die Wahrheit ausspreche", sagt der Politologe Jakub Janda vom Prager Think Tank "Europäische Werte" dem SPIEGEL.

Ungewisse Zukunft

Mit der Zeit immer weniger lustig hingegen fanden viele Tschechen Zemans vulgäre Ausdrucksweise und seinen zur Schau getragenen ungesunden Lebensstil. Als Präsident bekannte er sich offensiv zu seiner Trinkerei und zum Rauchen, obwohl er an Diabetes und einer damit verbundenen Nervenkrankheit leidet. Kurz nach seiner Amtseinführung wankte er während einer feierlichen Zeremonie offenbar betrunken umher. Inzwischen kann er sich nur noch am Gehstock bewegen. Als er die Pussy-Riot-Sängerinnen 2014 in einem Live-Interview "Nutten" nannte, deren Texte nur "Fotze hier, Fotze da" enthielten, war ganz Tschechien entsetzt.

Sollte Zeman wiedergewählt werden, so würde das den Trend nach der Parlamentswahl vom Oktober vergangenen Jahres bestätigen: Damals gewannen Anti-Establishment-Parteien fast sechzig Prozent der Stimmen, darunter die rechtspopulistische Partei "Aktion unzufriedener Bürger" (ANO) des Unternehmers und Milliardärs Andrej Babis, der inzwischen als Regierungschef eines Minderheitenkabinetts amtiert.

Vorerst würde die politische Ungewissheit in Tschechien fortbestehen, glaubt der Politologe Jiri Pehe. "Einerseits teilt Babis manche xenophoben Positionen Zemans oder äußert Ansichten, wie man sie aus Polen oder Ungarn hört", so Pehe, "anderseits ist Babis auch ein pragmatischer Geschäftsmann, was ihn auf Kollisionskurs mit Zeman bringen könnte. Und Zeman selbst, so warnen inzwischen auch seine früheren Freunde, hat wegen seines Alkoholismus teilweise eine zerrüttete Persönlichkeit."

Der Präsident sieht bei sich selbst keine besonderen Gesundheitsprobleme, wie er vor einigen Tagen in einem Interview seines Haussenders TV Barrandov sagte. Befragt nach guten Vorsätzen für das neue Jahr, etwa, ob er mit dem Rauchen aufhören werde, sagte Zeman, er werde genauso weitermachen wie bisher. "Man soll sein Verhalten nicht unnötig ändern."

Zusammengefasst: Er nennt Roma "arbeitsscheu", droht Journalisten und Vegetariern mit dem Tod und sieht keinen Anlass, sich zu ändern: Milos Zeman hat mit seinen populistischen und hasserfüllten Pöbeleien Tschechien in den vergangenen Jahren gespalten. Nun tritt er bei der Präsidentschaftswahl am Freitag und Samstag erneut an - und seine Chancen, im Amt bestätigt zu werden, stehen gut. Sollte er sich allerdings in der ersten Runde nicht durchsetzen können, müsste er in die Stichwahl und sein aussichtsreichster Gegner dort hat das Potenzial, ihn zu schlagen.