Pressestimmen zum TV-Duell Trump gegen Clinton "Feinsinnig wie ein U-Bahn-Zug"

Neues Streitgespräch, neues Setting, vertraute Kontrahenten: Donald Trump für die Republikaner, Hillary Clinton für die Demokraten trafen in der Nacht zu ihrem zweiten Rededuell im US-Fernsehen aufeinander.

Bei der Debatte in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri konnten Bürger den US-Präsidentschaftsbewerbern Fragen stellen - doch im Fokus standen Trump und das extrem frauenfeindliche Video, das seine Wahlkampfkampagne am Wochenende entgleisen ließ.

Lesen Sie hier eine Auswahl internationaler Kommentare zum zweiten TV-Duell:

Die linksliberale französische Tageszeitung "Libération" kommentiert, um das "Ausbluten der republikanischen Präsidentschaftskampagne" zu verhindern, habe Trump die einzige Karte gespielt, die er hat: "Seit 30 Jahren" sei Clinton Politikern - Trumps schwerster Vorwurf gegen die Demokratin sei deren Erfahrung im politischen Geschäft, genau das, was andere als ihre Stärke sehen.

Für "Libération" ist "Frankentrump" insgesamt "der klare Verlierer des Wochenendes": "Zurück in den Umfragen, isoliert wie nie, verlassen von amtierenden und ehemaligen Senatoren und Gouverneuren der Republikaner". Mit seiner zur Schau gestellten "Aggressivität gegen Clinton" habe Trump "zweifellos seine Stammwählerschaft begeistert". Vergrößert habe er sie aber nicht, so die Zeitung.

Die "New York Times" schreibt : "Schnüffelnd und finster dreinblickend, schlich Trump hinter Clinton umher, während sie wieder einmal die einzige Erwachsene auf der Bühne war. Die Einzige, die versuchte die große Mehrheit der Amerikaner davon zu überzeugen, dass sie ihre Werte und Wünsche teilt." Trump hingegen nutzte "seine Tricks, die er in Jahren des Profi-Wrestlings und im Reality-TV gelernt hat, und zeigte, wie tief sein Zynismus reicht."

Für die "Washington Post" hat sich Donald Trump endgültig als "Autokrat" entlarvt, als wirklich gefährlicher Mann. Trump kündigte an, er werde als Präsident einen Sonderermittler auf Clinton ansetzen, um ihren E-Mail-Gebrauch in ihrer Amtszeit als Außenministerin zu untersuchen. Clinton konterte, es sei gut, dass Trump keinen Einfluss auf die Gesetzgebung habe. Trump schoss zurück: "Dann wären Sie nämlich im Gefängnis." Trump verstehe "den Unterschied zwischen Rechtsstaat und Willkürherrschaft nicht", wenn er einer politischen Gegnerin öffentlich mit Rache droht, auch wenn sie bereits von einer unabhängigen Untersuchungskommission freigesprochen wurde, so die "Post".

"Feinsinnig wie ein U-Bahn-Zug" hat der britische "Guardian" Donald Trump erlebt. Wie schon in der ersten TV-Debatte war sein deutlich hörbares Schniefen auch diesmal für den "Guardian" ein Thema. Trump "atmete so scharf durch die Nase ein, als ziehe er sich seine eigenen Beleidigungen rein". Eine weitere Kommentatorin der britischen Zeitung urteilte, Trumps Thema des Abends war "aggressive Verzweiflung" - nach dem "erschreckenden Video" über sexuelle Übergriffe, mit denen Trump sich brüstete. Es werde auch am Montag wieder Leute geben, die sagen, Trump habe gewonnen - einfach, "weil er nicht auf offener Bühne in Flammen aufging".

"Al Jazeera" griff eine Einlassung Clintons und Trumps auf, Muslime sollten beim Anti-Terror-Kampf helfen und melden, wenn sie "stuff" - also "irgendetwas" - bemerkten. Unter dem Hashtag #Muslimsreportstuff machen sich schon jetzt Muslime in aller Welt über die ungeschickte Formulierung lustig und melden per Twitter allerlei "stuff": nicht ordentlich zusammengelegte Wäsche, Schlucke direkt aus Getränkepackung - und, dass in St. Louis ein Mann die englische Sprache vernichtet, indem er Adjektive aneinander reiht und tut, als wären es Sätze (Lesen Sie hier weitere Twitter-Reaktionen auf das TV-Duell).

Die besten Zitate des TV-Duells "... weil Sie dann im Gefängnis wären!" Trump auf die Aussage Clintons, es sei gut, dass er nicht für Gesetze zuständig sei "Mit früheren republikanischen Präsidentschaftskandidaten war ich uneins, aber ich habe nie an ihrer Eignung für das Amt gezweifelt. Bei Donald ist das anders." Clinton über Trump "Ich bin nicht stolz darauf. Ich entschuldige mich bei meiner Familie und bei dem amerikanischen Volk. Das war ein Umkleidekabinen-Gespräch. Niemand hat mehr Respekt für Frauen als ich." Trump über seine Äußerungen im Skandal-Video von 2005, in dem er mit sexuellen Übergriffen auf Frauen prahlt "Alles, was er gerade gesagt hat, ist schlicht falsch." Clinton über Trump - mehrfach während der Debatte "Bei mir waren es Worte, bei ihm Taten." Trump über Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Präsident Bill Clinton "Es war ein Fehler." Clinton zu ihrer E-Mail-Affäre "Obamacare ist ein totales Desaster und muss aufgehoben und ersetzt werden." Trump über die von US-Präsident Obama eingeführte Krankenversicherung "Donald kümmert sich immer um Donald." Clinton über Trump, bezogen auf dessen Pläne zur Steuerpolitik "Das wird das größte trojanische Pferd aller Zeiten sein." Trump über Clintons Pläne zur Flüchtlingspolitik "Donalds Worte sind ein Geschenk für den 'Islamischen Staat'." Clinton über Trump "Bei ihr ist es immer: viel Gerede, keine Taten." Trump über Clinton, bezogen auf ihre Pläne zur Steuerpolitik "Donald lebt in einer anderen Welt." Clinton über Trump, bezogen auf seine Pläne zur Steuerpolitik "Ich mag Assad nicht. Aber Assad tötet den IS. Russland tötet den IS. Iran tötet den IS." Trump über den Syrienkrieg und den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" "Es wurden viele spalterische, düstere Dinge über Muslime gesagt. Meine Vision von Amerika ist ein Amerika, in dem jeder einen Platz hat." Clinton über die US-Einwanderungspolitik "Es ist drei gegen einen." Trump, als die Moderatoren Cooper und Raddatz ihn baten, beim Thema zu bleiben "Russland hat entschieden, wen es als Präsidenten der USA sehen will - und das bin nicht ich." Clinton über Russlands angeblichen Wunschkandidaten Trump "Glauben Sie mir: Sie hat gewaltigen Hass in ihrem Herzen." Trump über Clinton "Nein." Clinton auf die Frage, ob Trump genügend Führungsstärke für das Präsidentenamt besitze "Sie ist eine Kämpferin. Sie gibt nicht auf. Ich respektiere das." Trump auf die Frage, was er an Clinton respektiere "Ich respektiere seine Kinder, und ich denke, das sagt viel über Donald aus." Clinton auf die Frage, was sie an Trump respektiere