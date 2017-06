Proteste in Russland Nawalny fordert Putin heraus

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Alexej Nawalny kommt am Montag gar nicht mehr ins Zentrum von Moskau, er wird zu Hause von Polizisten abgeholt. Seine Frau Julia twittert das Bild über seinen Account - verbunden mit dem Aufruf "Er bat mich, mitzuteilen, dass die Pläne sich nicht ändern: Twerskaja."

Dort, im Zentrum der Hauptstadt, versammeln sich stundenlang Tausende, um gegen Korruption in Russland zu demonstrieren, obwohl dieser Protest dort gar nicht genehmigt ist.

Kurzfristig, am späten Sonntagabend, hatte Nawalny die Kundgebung verlegt. Diese war erlaubt worden - allerdings nur entlang einer Straße in einem Büroviertel. Nawalny aber wollte ins Zentrum: vom Puschkin-Platz - wie das letzte Mal am 26. März, als rund 20.000 Menschen kamen - auf der Twerskaja-Straße entlang spazieren.

Video CHIRIKOV/ EPA/ REX/ Shutterstock

Der 41-Jährige erklärte in einem Video, er habe keine Firma finden können, die eine Bühne und Lautsprecher für die Kundgebung aufbaue. Die Moskauer Stadtverwaltung habe Druck auf die Unternehmer ausgeübt. "Wir sind bereit zu Kompromissen, aber wir lassen uns nicht demütigen." Die Demonstration finde auf der Twerskaja-Straße statt.

Mit diesem Schritt geht Nawalny auf Konfrontation - er fordert die Staatsmacht heraus und das ausgerechnet heute, einem Nationalfeiertag, an dem das Land den "Tag Russlands" begeht: Auf der Twerskaja-Straße lässt die Stadt historische Szenen nachspielen, Teilnehmer in historischen Militäruniformen präsentieren alte Waffen, stellen Kampfszenen nach. Lastwagen sperren die Straßen, überall hat die Polizei Sicherheitskontrollen aufgebaut. Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow meldet sich vor den Protesten im Internetsender Doschd zu Wort: Jegliche Provokationen und illegale Aktionen müssten verhindert werden, warnt er.

AFP Polizei und Demonstranten in der Twerskaja-Straße

Nawalnys Aufruf ist also risikoreich. Denn die Demonstranten teilten sich in zwei Gruppen auf: Ein kleinerer Teil geht zu dem genehmigten Treffen im Büroviertel, darunter auch Gegner des Abrissprogramms. Einige Teilnehmer werfen Nawalny, der bei den Präsidentschaftswahlen Amtsinhaber Wladimir Putin herausfordern will, deshalb vor, Chaos zu verursachen. Zum anderen kalkuliert er mit diesem Schritt nicht nur seine Festnahme ein, sondern auch die der Demonstranten, die sich dennoch versammeln - trotz der Warnungen. Es sind vor allem wieder viele junge Menschen, Schüler und Studenten, die sich unerschrocken auch nach ersten Festnahmen zeigen.

Die Spezialkräfte der Polizei gehen anscheinend wahllos in die Menge und nehmen Demonstranten mit. Es scheint egal, ob sie Fahnen oder Plakate dabei haben oder nicht, Losungen rufen oder nicht. Wladimir Tschernikow von der Stadtverwaltung hatte zuvor versprochen, nicht gegen friedliche Demonstranten vorgehen zu wollen. Nun spricht er von Demonstranten, die sich unangemessen verhalten. Wie am 26. März werden Jugendliche weggetragen, in einen der Gefängnistransporter gebracht. Am Abend meldet die Menschenrechtsgruppe OWD Info wieder rund 400 Festnahmen allein in Moskau.

In Sankt Petersburg sind es rund 300. Auch in anderen Städten wie Wladiwostok, Kaliningrad, Kasan und Norilsk nimmt die Polizei Demonstranten fest.

"Zum ersten Mal bin ich auf meine Heimat stolz"

Dimitrij, 16 Jahre, Schüler, ist mit Freunden am Puschkin-Platz in Moskau: "Ich war schon am 26. März hier, viele meiner Freunde unterstützen die Demos. Wir haben keine Angst, dass wir in der Schule Probleme bekommen." Es gebe keine Gesetze, die erlaubten, sie aus der Schule zu werfen. Iwan, 14 Jahre, sagt: "Zum ersten Mal bin ich auf meine Heimat stolz, weil so viele Menschen gekommen sind, um für ihre Rechte zu kämpfen."

Die Menschen rufen "Schande, Schande", "Russland ohne Putin" - und "Putin ist ein Dieb". Jelen, 50 Jahre, Ärztin, sagt: "Ich bin das erste Mal bei einer Demo, aber nicht zum letzten Mal, obwohl ich Angst habe. Ich bin aber unzufrieden damit, was in meinem Land, in der Medizin, passiert".

AP Alexej Navalny

Nawalny ist es damit noch einmal gelungen, weit über zehntausend Menschen zu versammeln, dieses Mal in noch mehr Städten des Landes. In März beteiligten sich Demonstranten in 80 Orten, am Montag wollen gut 200 Orte mitmachen. Im sibirischen Nowosibirsk nehmen nach Angaben örtlicher Medien rund 3000 Menschen teil, in Tomsk kommen 1000 Menschen. Und das trotz der zahlreichen Diskreditierungsversuche gegen Nawalny und seine Anhänger, mal wurde der Politiker mit Hitler gleichgesetzt, mal beschimpfte und verklagte ihn der Milliardär Alischer Usmanow (sehen Sie hier ein Video dazu), der anders als der Kreml seinen Namen sogar aussprach. Nawalny wirft dem Oligarchen vor, einer scheinkarikativen Stiftung des Premiers Dimitrij Medwedew ein Grundstück geschenkt zu haben.

Nawalny wurde im Staatsfernsehen verspottet, er veranstalte "politische Pädophilie" - eine Anspielung auf die vielen jungen Leuten, die bereits am 26. März an den Protesten teilnahmen. Der Kreml-Kritiker reagierte darauf mit Sarkasmus. Er zeigte, wie die Regierungspartei "Einiges Russland" Kinder für ihre politische Werbung einspannt, indem sie ihnen etwa Tüten der Partei mit Geschenken vor Kameras überreicht.

Dieser Ton kommt bei den Jungen an, sie wollen nicht belehrt werden und schon gar nicht die Meinung der Staatsmacht aufgezwungen bekommen.

Wann antwortet Putin?

Putin, der den "Tag Russlands" im Kreml feiert, wird die Proteste - und damit auch Nawalny - nun nicht mehr ignorieren können. Längst geht es nicht mehr nur um die Vorwürfe gegen seinen Premier Medwedew, die Nawalny in einem 50-minütigen Film zeigt, der inzwischen über 22 Millionen Mal angeklickt wurde.

Nawalnys Stiftung, die sich dem Kampf gegen Korruption verschrieben hat, zeigt darin, wie Medwedew angeblich seinen Reichtum verschleiert. Es geht um Putins Machtsystem an sich. Im März sind Präsidentschaftswahlen.

Aber Putin kann Medwedew nicht fallen lassen, das wäre ein Eingeständnis, dass Nawalny recht hat. Vielleicht gibt der Präsident am Donnerstag seine Antwort auf die Proteste. Dann wird der Kreml-Chef in seiner Fernsehshow "Direkter Draht" wieder Fragen der Bürger beantworten.

Zusammenfassung: Weit mehr als zehntausend Menschen haben in vielen russischen Städten gegen die Staatsführung demonstriert. Aufgerufen hatte dazu Kreml-Kritiker Alexej Nawalny, der schon am Vormittag wie Hunderte der Protestierenden festgenommen wurde. Mit Spannung wird erwartet, wie Wladimir Putin auf die Kundgebungen reagiert - er stellt sich am Donnerstag traditionell im Fernsehen den Fragen von Bürgern.