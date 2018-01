Proteste vor den Präsidentschaftswahlen in Russland Nawalny gibt keine Ruhe

"Boykott, Boykott" rufen sie am Puschkin-Denkmal, an der Twerskaja Straße im Herzen Moskaus. "Das sind keine Wahlen."

Sofia, 16 Jahre, klettert auf einen Lampenmast, ein Polizist verfolgt die Kletteraktion, verzieht das Gesicht. Und doch bleibt er an seinem Platz stehen, auch als der Schülerin Freunde eine russische Fahne reichen, die sie dann minutenlang schwenkt.

SPIEGEL ONLINE Demonstrantin Sofia

"So kurz vor der Präsidentschaftswahl greifen sie nicht so hart durch wie noch vor einem Jahr. Die Staatsmacht will sich nicht ins schlechte Licht rücken", glaubt Aleksej, 18 Jahre, Lehramtsstudent. Er ist mit Sofia zur Demonstration gekommen. Er wird Recht behalten, später laufen Demonstranten die Twerskaja Straße Richtung Kreml entlang, ohne aufgehalten zu werden.

In sieben Wochen wählt Russland einen neuen Präsidenten. Keiner zweifelt daran, dass Wladimir Putin im Amt bleiben wird. Von einer Wahl könne nicht die Rede sein, es seien nur dem Kreml genehme Kandidaten zugelassen worden, sagt Aleksej.

Die Liberale Xenia Sobtschak? "Die kann man doch vergessen, die ist von gestern", vom Kreml eingesetzt, glauben er und seine Freunde. Sobtschak ist am Sonntag in Tschetschenien, um sich für den festgenommenen Mitarbeiter der Menschenrechtsorganisation Memorial einzusetzen.

SPIEGEL ONLINE Grafikstudentin Polina (l.)

Aleksej Nawalny ist nicht zur Wahl zugelassen, das macht die Demonstranten wütend. "Ich kann nicht für den Kandidaten abstimmen, für den ich will", sagt Polina, 20 Jahre, Grafikstudentin. Sie ist das erste Mal bei einer Nawalny-Kundgebung dabei.

"Es wird weitere Streiks geben"

Die Wahlkommission hat den 41-jährigen Oppositionspolitiker mit Verweis auf seine mehrjährige Bewährungsstrafe in einem fragwürdigen Betrugsverfahren abgelehnt. Nun klagt Nawalny dagegen, die russischen Gerichte haben seine Einsprüche erwartungsgemäß alle abgewiesen. Es bleibt ihm nur der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Und das kann dauern.

Deshalb macht Nawalny das, was ihm in einem Land wie Russland bleibt: Er versucht die repressive Staatsmacht auf seine Weise herauszufordern. Er ruft zum Wahlstreik auf. Denn je höher die Wahlbeteiligung ausfallen wird, je legitimer wird der Abstimmungsprozess erscheinen und damit die Wiederwahl von Wladimir Putin als Präsident.

Video Reuters

Die Behörden verwenden sehr viel Energie darauf, für die Wahl zu werben. Bereits vor Neujahr hingen in Moskau Plakate der Wahlkommission, die auf die Abstimmung am 18. März hinweisen. Auch in den sozialen Netzwerken und im Fernsehen wird auf das Ereignis aufmerksam gemacht.

"Wir werden diese Wahl, das Ergebnis nicht akzeptieren - es wird weitere Streiks geben, so wenig Menschen sollen zur Wahl gehen", sagt Aleksej. Es ist eine Kampfansage. Viele junge Leute, Schüler und Studenten sind Nawalnys Aufruf gefolgt, aber auch ältere Menschen sind dabei. Es sind längst nicht so viele wie bei der ersten Demonstration im März vergangenen Jahres, als Tausende in Moskau, Zehntausende landesweit gegen Korruption protestierten und damit die Staatsmacht überraschten.

SPIEGEL ONLINE Demonstrant Aleksej (r.)

Die Demonstranten lassen sich nicht abschrecken

Am Sonntag kommen etwa 3000 Menschen in Moskau, in 45 weiteren Städten insgesamt einige Tausend, das Innenministerium gibt die Zahl wie immer sehr niedrig mit nur mit 4500 Leuten an. Ein harter Kern, viele der Teilnehmer in Moskau waren auch die vergangenen Male bei den Demonstrationen.

Sie lassen sich nicht dadurch abschrecken, dass die Polizei 78 der 84 Büros von Nawalny vor den Demonstrationen durchsuchte, Plakate und Flyer beschlagnahmte, Mitarbeiter von Nawalny festnahm und auch bei anderen Kundgebungen Menschen mitnimmt. Am Ende des Tages sind es laut der Menschenrechtsgruppe OWD-Info etwa 250.

DPA Polizisten schieben Nawalny in einen Bus

Am Sonntag ist überall im Zentrum Moskaus Polizei aufgezogen, sogar die Nationalgarde steht bereit. Das zeigt, wie ernst die Behörden Nawalny und seine Anhänger inzwischen nehmen, den Namen seines Kritikers spricht Putin bis heute nicht aus. Nawalny wird vom Staatsfernsehen weitgehend boykottiert, außer es wird etwa über seine Verurteilungen berichtet.

"Putin ist ein Tyrann. Ein Betrüger, ein Dieb"

"Angst? Nein, habe ich nicht, wieso? Wir laufen hier doch nur friedlich entlang", sagt der 58-jährige Walerij, er hält ein Schild mit der Aufschrift "Streik" hoch. Den Namen Putin nimmt er aber lieber nicht in den Mund, er redet lieber von dem "Kandidaten, der wieder ohne Probleme zugelassen wurde".

Die jungen Leute werden deutlicher: "Putin ist ein Tyrann. Ein Betrüger, ein Dieb", sagt Kusma, 18 Jahre, Informatikstudent. Er findet nicht alles gut, was Nawalny will, die Wirtschaftspolitik sei ausbaufähig, aber er ist eine Alternative "Ich respektiere ihn, er macht immer weiter. Heute hat er es auf die Twerskaja Straße geschafft."

Tatsächlich kann ihn die Polizei nicht wie beim letzten Mal vor der Kundgebung schon festzunehmen. Beamte mit Schlagstöcken ziehen Nawalny vor laufenden Kameras zu einem Polizeibus. Am Montag soll er einem Richter vorgeführt werden. Er hatte die Kundgebung im Zentrum angemeldet, die Behörden wollten sie an einen entfernten Ort verlegen, was er ablehnte.

Ihm und seinen Leuten ist es in den vergangenen Monaten trotz des zunehmenden Drucks nicht nur gelungen, im ganzen Land Büros aufzubauen und nach eigenen Angaben rund 200.000 Freiwilligen aufzubauen - sie haben auch aus den letzten Demonstrationen gelernt.

Als sich morgens gegen neun Uhr die Polizei zum Büro von Nawalnys Stiftung für Korruptionsbekämpfung Zugang verschafft, indem sie die Tür aufsägt, angeblich weil sie eine Bombe sucht, findet sie nur zwei Moderatoren. Sie werden für die Live-Übertragung der Proteste bei YouTube, etwa aus dem minus 24 Grad kalten Jakutsk, nur für die Nachrichten zugeschaltet, wie sich später rausstellt. Das Studio aber, aus dem Nawalnys Sprecherin und ein Kollege berichten, befindet sich an einem anderen Ort. Sie senden den ganzen Tag.