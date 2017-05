Proteste in Venezuela "Das sind ja nicht mal richtige Kommunisten"

In diesen aufgewühlten Tagen dominieren in Venezuela zwei Worte: Widerstand und Freiheit. Mal rufen es die Menschen auf den Protestmärschen, mal hängt die Forderung als Spruchband von Autobahnbrücken oder an Häuserwänden. Mehr als 40 Menschen sind in gut 40 Tagen der Proteste getötet worden. Die Venezolaner sind trotzdem fest entschlossen, für den Erhalt ihrer Demokratie zu kämpfen.

Sie lehnen den letzten Vorstoß von Präsident Nicolás Maduro ab, mit einer Verfassunggebenden Versammlung die politische Ordnung des Landes abzuschaffen und ein sozialistisches Modell zu implementieren - und ganz nebenbei vermutlich auch die Präsidentenwahl von 2018 abzusagen. Wir haben sechs Venezolaner gefragt, warum sie gegen ihre Regierung protestieren oder lieber zu Hause bleiben.

SPIEGEL ONLINE Zulay Blanca

Zulay Blanca, 67, Rentnerin

Seit die Proteste am 1. April begonnen haben, war ich auf fast jeder Demonstration. Heute bin ich nicht los, weil ich ein schönes Andenken vom Mittwoch habe. Mich hat ein Polizist mit seinem Schild auf den Arm geschlagen, als ich einen Freund vor der Festnahme bewahren wollte. Mein Arm war dick wie eine Avocado. Aber das zwingt mich nicht in die Knie.

Diese Regierung ist eine Bande von Kriminellen, das sind ja nicht mal richtige Kommunisten. Ich bin aus Catia, einem Armenviertel hier in Caracas. Das hier war früher eine Bastion des "Chavismus". Das ist lange vorbei. Seit Maduro an der Macht ist, gibt es nichts mehr zu essen, die Gewalt nimmt zu. Die paramilitärischen Banden, die sie Colectivos nennen, haben die Macht übernommen und tyrannisieren uns.

Die Bildung ist ein Desaster, die Kinder lernen nichts mehr in den Schulen. Meine Tochter ist nach Chile ausgewandert, weil sie hier für ihr Kind keine Milch und keine Windeln bekommen kann. Sie wollte mich mitnehmen. Aber ich bleibe hier, bis dieser Spuk ein Ende hat. Bei der nächsten Demo bin ich wieder auf der Straße.

SPIEGEL ONLINE Angel León

Angel León, Dozent, 47 Jahre

Ich habe im letzten Jahr 13 Kilo abgenommen, weil es nichts mehr zu essen gibt. Das hat es in unserem Venezuela nie gegeben. Das war mal ein reiches Land, wir konnten uns versorgen, heute gibt es nichts mehr. Kaum noch Lebensmittel, keine Seife, keine Zahnpasta und keine Medikamente.

Wenn es mal was gibt, kannst du es nicht bezahlen. Das muss aufhören. Meine Schuhe sind durchgelaufen. Aber ein Paar neue kostet 40.000 Bolívares. Unbezahlbar. Entweder du isst oder du hast Schuhe. Wir müssen durchhalten, dürfen nicht aufgeben. Wenn der Protest jetzt einfriert, dann bekommen wir einen Kommunismus wie in Kuba. Aber es muss alles friedlich bleiben. Ich bin Katholik.

Hier gibt es ein paar Jugendliche, die nur auf Gewalt aus sind, das ist falsch. Aber die Gewalt geht vor allem von der Regierung aus. Sie gehen mit Pfefferspray auf die Opas und Omas los. Was ist denn das? Die Diktatur hat jetzt ihr wahres Gesicht gezeigt. Chávez und Maduro haben unseren Reichtum an andere verschenkt, und die Venezolaner müssen nach Essbarem im Müll suchen. Neulich habe ich Menschen gesehen, die den Müllwagen hinterherlaufen in der Hoffnung, dass da was rausfällt.

SPIEGEL ONLINE Miguelito (Zweiter von links) und seine Gruppe

Miguelito, 33, und seine Freunde

Wir leben hier in einer Misere. Ich bin Betriebswirt ohne Job - und die Mädchen und Jungs hier kommen aus meinem Viertel und sind 16 Jahre alt, aber haben keine Zukunft. Unser Geld ist nichts mehr wert. Die Kriminalität tötet. Ich habe einen Freund verloren bei einem Überfall letztes Jahr. Fast jeder hier kann eine solche Story erzählen.

Wir gehen nachts nicht mehr auf die Straße, weil es zu gefährlich ist nach Einbruch der Dunkelheit. Wir verlieren eine Generation. Dagegen gehen wir jetzt demonstrieren, jeden Tag, bis diese Regierung fällt. Wir wollen keine Gewalt, aber wenn sie uns angreifen, wehren wir uns. Mit Steinen und mit Beuteln voller Fäkalien. Wir kämpfen für unser Land, wir sind Patrioten. Die da oben sind das nicht.

SPIEGEL ONLINE Miguel Pizarro

Miguel Pizarro, 29, Abgeordneter der Oppositionspartei "Primero Justicia"

Vor fünf Monaten war das hier ein deprimiertes und resigniertes Land. Nach sechs Wochen des gewaltfreien Kampfs ist die Hoffnung zurückgekehrt. Die Menschen träumen davon, dass sich etwas ändern kann. Deswegen müssen wir den Druck über die Straße und den institutionellen Druck über die Nationalversammlung aufrechterhalten. Das Ziel muss sein, dass wir endlich die Wahlen bekommen, die sie uns schulden.

Das hier ist der Kampf eines ganzen Volkes gegen eine Gruppe, die nicht von der Macht lassen will. Acht von zehn Venezolanern wollen diesen Präsidenten nicht. Heute solidarisieren sich Künstler und Sportler, die Spieler der Fußballnationalmannschaft, die Baseball-Profis, die hier wie Gottheiten angehimmelt werden. Heute sind es nicht mehr nur die Proteste der Ober- oder Mittelschicht. Es sind auch die Armen, die auf die Straße gehen, heute sind es Bundesstaaten wie Aragua, Portugesa und Amazonas, wo Hugo Chávez früher 80 Prozent der Menschen hinter sich hatte. Da kann jetzt kein Regierungsvertreter mehr ungestört auftreten, keine Fresspakete mehr verteilen, nicht mehr ohne Leibwächter aus den gepanzerten Wagen steigen.

Wir müssen es schaffen, die Deiche weiter von innen aufzubrechen. Die kleinen Risse, die sich schon zeigen, müssen größer werden. Die Streitkräfte müssen wir an ihren Verfassungsauftrag erinnern, freie Wahlen zu gewährleisten. Wir brauchen Druck aus den Institutionen, aber ohne die Machtstrukturen zu ersetzen. Ein Putsch ist keine Alternative. Aber die Lösung ist nicht schnell, nicht einfach und kommt nicht von Zauberhand oder über Twitter. Wenn das hier eine Fernsehserie wäre, dann ist das die letzte Staffel, die wir sehen. Aber wie viele Folgen diese Staffel hat, kann man schwer sagen.

SPIEGEL ONLINE Wir fordern Medizin

Orlando Márquez, 73, Rentner

Ich habe Bluthochdruck und brauche Tabletten. Aber die bekomme ich fast nirgends mehr. Die Produktion ist gestoppt, importiert wird nichts mehr. Also machen wir Tauschhandel. Ich biete Mittel gegen Schmerzen und Rheuma und bekomme was gegen meinen Hochdruck. So geht das hier.

Auf dem Schwarzmarkt gibt es nichts - oder ich kann es nicht bezahlen. Ich bekomme 60.000 Bolívares Rente, das reicht nicht, wenn schon ein Kilo Fleisch 15.000 kostet und ein Pfund Nudeln 4000. Ich bin in meinem Leben sechs Marathons gelaufen, das hier ist mein siebter, wenn du so willst. Das wird dauern. Aber wir machen weiter, bis wir im Ziel sind, bis diese Regierung geht oder wieder demokratisch wird.

SPIEGEL ONLINE Aura Castro mit Geldkarte der Regierung

Aura Castro, 60, ehemalige Schneiderin

Mir hat die Revolution alles gegeben: Strom, Wasser und vor allem Würde. Früher hat mich doch keiner ernst genommen, früher im Kapitalismus haben doch alle weggeschaut, wenn es um die Armut ging. Jetzt reden wir mit, sind sichtbar, Chávez und Maduro haben uns eine Stimme gegeben.

Ich lebe hier in einer Blechhütte an einem Abhang, aber bald gibt mir die Revolution eine Wohnung, wo meine Neffen und Enkel und ich nicht Gefahr laufen, beim nächsten Regenguss den Abhang hinabgespült zu werden. Außerdem bekommen wir regelmäßig unsere Essenrationen von der Regierung. Und ich habe eine Geldkarte für Bedürftige, auf die mir die Regierung jeden Monat 70.000 Bolívares überweist. Das hätten die Kapitalisten nie für uns getan. Natürlich verteidige ich Maduro, wenn sie ihn stürzen wollen, dann gehe ich auf die Straße, als Erste.