Prozess gegen Peter Steudtner in der Türkei Menschenrechte vor Gericht

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Özlem Dalkiran hat sich ihr gesamtes Berufsleben lang für Opfer staatlicher Repressionen eingesetzt: Sie hat "Amnesty International Türkei" mitgegründet, mittlerweile arbeitet sie für die Menschenrechtsorganisation "Citizen Asembly". Sie betrieb eine Kampagne für die Journalisten der "Cumhuriyet", die vergangenen Herbst verhaftet wurden. Als der Teenager Berkin Elvan während der Gezi-Proteste 2013 von einem Geschoss der Polizei am Kopf getroffen wurde und ins Koma fiel, hielt sie Wache im Krankenhaus.

Nun ist Dalkiran selbst ins Visier der Behörden geraten. Sie wurde Anfang Juli bei einer Tagung auf der Insel Büyükada bei Istanbul wegen Terrorverdachts verhaftet - gemeinsam mit acht Kollegen, darunter die Türkei-Direktorin von Amnesty International, Idil Eser, und der Berliner Peter Steudtner.

Seit mehr als 100 Tagen sitzen die Menschenrechtler in der Türkei in Untersuchungshaft. Am Mittwoch beginnt im Istanbuler Gerichtspalast Caglayan der Prozess gegen sie. Ihnen drohen bis zu zehn Jahre Haft.

Menschenrechtsorganisationen und Politiker haben weltweit gegen die Verhaftung der Aktivisten protestiert. Prominente wie Edward Snowden haben sich mit den "Büyükada 10" solidarisiert. Auch die Vereinten Nationen mahnten ein faires Verfahren an.

Eine Verurteilung der Menschenrechtler wäre ein weiterer Schlag gegen die türkische Zivilgesellschaft, die trotz zahlreicher Repressionen durch den Staat nach wie vor erstaunlich widerstandsfähig ist. Erst vergangene Woche wurde der Vorsitzende der NGO "Anadolu Kültür", Osman Kavala, am Flughaften in Istanbul festgenommen. Kavala gilt als der wichtigste Förderer von Kultur- und Menschenrechtsprojekten in der Türkei. Der Fall der "Büyükada 10" zeige, dass gesellschaftliches Engagement in der Türkei zunehmend als Terrorverbrechen kriminalisiert werde, kritisiert die New Yorker NGO Freedom House.

Der Prozess dürfte auch weitreichende Auswirkungen auf die deutsch-türkischen Beziehungen haben. Außenminister Sigmar Gabriel kündigte nach Steudtners Festnahme im Juli eine Neuausrichtung der Türkei-Politik an. Er verschärfte die Reisehinweise für die Türkei und deckelte die Hermes-Bürgschaften für Investitionen deutscher Unternehmen in dem Land. Sollten die Richter nun Steudtner schuldig sprechen, käme die Bundesregierung wohl kaum um weitere Maßnahmen herum.

Präsident Recep Tayyip Erdogan beteuert, die türkische Justiz arbeite unabhängig. Doch im Fall der "Büyükada 10" deutet so gut wie alles auf ein politisches Verfahren hin. "Die Regierung und die regierungsnahen Medien steuern diese Verfahren, keine unabhängigen Ermittler", sagt Andrew Gardner, Türkei-Vertreter von Amnesty International.

Beweise liegen so gut wie keine vor

Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Menschenrechtler hätten auf Büyükada einen Umsturz vorbereitet. Sie hätten darüber gesprochen, wie sie die Regierung Erdogan loswerden und die kurdischen Gebiete von der Türkei abspalten könnten. Sie hätten sich dafür sowohl mit der Organisation des Islamisten-Predigers Fethullah Gülen zusammengetan wie auch mit der linksextremen DHKP-C und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.

DPA Peter Steudtner

Beweise gegen Steudtner und seine Kollegen gibt es so gut wie keine. Die Anklage stützt sich auf die Aussagen eines anonymen Zeugen und eines Dolmetschers, der bei dem Seminar anwesend war. Die Facebook-Nachricht eines vermeintlichen PKK-Anhängers, in der dieser erwägt, Amnesty International beizutreten, wird als Beleg dafür verwendet, dass die Organisation Terroristen beherberge.

Nur zwei Absätze in der Anklageschrift beschäftigen sich direkt mit Steudtner. Ihm wird zur Last gelegt, dass er die Gruppe darin unterrichtet habe, wie man Daten vor der Polizei verheimlicht und verschlüsselt kommuniziert. Er soll auch über ByLock gesprochen haben - jene App, die angeblich von Gülen-Anhängern verwendet wurde. Steudtner-Anwalt Murat Deha Boduroglu sagt, sein Mandant sei von den Dolmetschern gezielt nach ByLock gefragt worden und habe dann nur geantwortet, dass er die App nicht kenne und deshalb nicht viel dazu sagen könne.

Steudtner schöpft Kraft aus der Solidarität

Boduroglu betrachtet es trotz allem als Fortschritt, dass das Verfahren nun zumindest beginnt. Im Fall des Journalisten Deniz Yücel, der seit Februar 2017 in der Türkei in Untersuchungshaft sitzt, hat die Justiz noch nicht einmal Anklage erhoben.

Deutsche Diplomaten, die mit dem Fall vertraut sind, halten es zumindest für denkbar, dass Steudtner am Mittwoch aus der Untersuchungshaft entlassen wird und ausreisen darf. Der Prozess könnte dann in seiner Abwesenheit fortgeführt werden.

"Ich bin sehr froh, dass die Anklageschrift vorliegt und auch die nächsten rechtlichen Schritte, wie der erste Anhörungstermin so schnell festgelegt wurden", erklärt Steudtner am Dienstag in einem Statement aus der Haft. "Die Zeit hier ist aushaltbar, gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist - dazu zählen insbesondere auch die Andachten in nah und fern. Vertrauen ist für mich der Schlüssel, diese Situation zu überstehen. Dieses Vertrauen habe ich."

Zusammengefasst: Mit neun anderen Menschenrechtlern steht Peter Steudtner in der Türkei vor Gericht. Vorgeworfen wird der Gruppe die Vorbereitung eines politischen Umsturzes, Beweise sind jedoch rar. Steudtner wird vorgeworfen, anderen erklärt zu haben, wie man Daten vor der Polizei verheimlicht und verschlüsselt kommuniziert, die Anklage wirkt fadenscheinig. Diplomaten halten es für möglich, dass der Deutsche die U-Haft bald verlassen kann.